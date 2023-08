Pobjednik Turističke patrole: Osim plaža i kristalno čistog mora, jedno nas je posebno oduševilo

Pobjednika ovogodišnje Turističke patrole Večernjeg lista – najstarije turističke nagrade koja se dodjeljuje već gotovo pet desetljeća - ove smo godine pronašli na najužem dijelu pelješkog kanala, u Vignju.

– To te ja pitam – oduševljeno je uskliknuo Mladen Đeldum, direktor Turističke zajednice Orebić pod čiju općinu pobjedničko mjesto pripada, kad smo mu jučer javili da je u konkurenciji od 29 destinacija na Jadranu Viganj proglašen najboljom, osvojivši 95 od mogućih stotinu bodova.

Veli Lošinj i Pirovac drugi

Samo po bod manje imali su Veli Lošinj i Pirovac koji su dijelili drugo mjesto. Slijedili su ih Zaostrog, Vrsi i Mandre. I ove su godine u fokusu Turističke patrole bila manja mjesta, lijepa i vrijedna posjeta, u kojima smo ocjenjivali gostoljubivost i susretljivost, čistoću i urednost mjesta, plaže, raznolikost smještaja, kvalitetu ugostiteljske ponude, sadržaje za djecu, kulturne sadržaje, opskrbljenost i autohtonost, dodavši na kraju ocjenu za naš opći dojam. Serijal reportaža s Jadrana ove smo godine počeli iz Ličko-senjske županije, iz Lukova kod Senja, mjestašca podno Velebita. Na popisu ljetovališta iz naših sedam morskih županija kojima smo patrolirali Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Istarske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske – uz navedenih top pet po broju osvojenih bodova bili su i Dajla, Trget, Pomer, Valbandon, Ika, Selce, Bakarac, Omišalj, Metajna, Vrgada, Kožino, Tribanj, Prvić Luka, Tribunj, Jadrtovac, Rogoznica, Okrug, Stobreč, te Zaton, Komarna i Drače.

Ono što je nas, uz prelijepe plaže i kristalno čisto more, oduševilo na jugu Hrvatske, u Vignju, jest ta neka dobra vibracija i ležernost koja se osjete na svakom koraku i djeluju opuštajuće, baš onako kako bi na odmoru i trebalo biti. Ono što turiste privlači u Viganj uz normalne cijene (apartmani za četvero su oko 70 eura), obiteljsku atmosferu, malo prometa i činjenicu da je sve što trebate za odmor na dohvat ruke jest jedrenje na dasci, popularni windsurfing. Naime, maestral je tu svakodnevna pojava, a zbog morskog tjesnaca između Pelješca i otoka Korčule na kojem se Viganj nalazi, vjetar je idealan za pravi adrenalinski užitak pa ljubitelji windsurfinga, kitesurfinga (jedrenje s padobranom) te hydrofoil surfinga tijekom kojeg na dasci "letite" pola metra iznad mora dolaze na Pontu Liberan, najpoznatiju viganjsku plažu, kako bi iskusili čaroliju vjetra i čistog modrog mora.

Uz Đelduma kroz Viganj su nas proveli i pokazali nam njegove posebnosti Pelješčani i strastveni surferi Mario Roso i Ante Ortolio, pelješki zet Slovenac Aleš Komočar te Marko Galiot iz turističke zajednice. Mariborčanin Komočar koji je ovamo dolazio najprije kao surfer, a zatim zbog ljubavi i ostao, otvorivši među prvim školama surfanja, Water Donkey. Jedini je uvjet da se u nju možete upisati taj da znate plivati. Polaznici su u dobi od pet do 75 godina, tečaj traje četiri dana, po dva sata dnevno, za djecu je 99, za odrasle 119 eura. Nakon što ga položite, dobit ćete međunarodnu licencu za surfanje.

- Vjetar je ujutro pogodan za djecu, popodne, kad je jači, za roditelje. Surfanje je lagan sport, brzo se nauči - kaže Komočar.

Roso i Ortolio objasnili su nam da kilaža nije prepreka za jedrenje na dasci te da je kod jačeg vjetra i poželjno imati više kilograma. Što se tiče ostale ponude mjesta, obojica su uz natjecanja u jedrenju i sportske aktivnosti poput biciklizma, planinarenja, paraglajding, rolanja.. istaknuli gastronomiju. Galiot je podsjetio i na događanja koja se organiziraju tijekom ljeta, poput Noći vina koja se sinoć održavala u Kuventu, nekoć dominikanskom samostanu, a danas kulturnom središtu Vignja.

Naše viganjske domaćine posebno veseli porast broja gostiju iz Hrvatske kao i činjenica da i ove godine imaju ukupno više noćenja nego lani te da su ih zaobišli i korona i financijska kriza. U Viganj uglavnom dolaze stalni gosti, no sve ih više pronalaze i novi, pogotovo otkako se lani otvorio Pelješki most, što im je produžilo sezonu. Osim u apartmanima različitih razina opremljenosti, smještaj imaju i u nekoliko kampova, onih klasičnih, u kojima možete razvući šator ili spavati u svome kamperu. Iako se na prvi pogled može učiniti kako ovamo dolaze isključivo gosti manjih platežnih mogućnosti, kad se malo bolje zagledate u opremu za surfanje koju nose sa sobom kao i kampere s kojima su doputovali, shvatit će se da to nije točno. Međutim te se staleške razlike ovdje ne osjete, na viganjskim valovima svi su isti.

Potvrda dobrog smjera

- Večernjakova nagrada nam je velika čast i priznanje, ali i potvrda da idemo u dobrom smjeru – rekao je direktor Đeldum, davši se u potragu za informacijom je li ikada neko mjesto s Pelješca bilo proglašeno šampionom turizma i dobilo Večernjakovo priznanje koje dodjeljujemo još od 1975. godine.

Povratno nam je javio da Joško Jelavić, revni kroničar svih zbivanja koji i u devetom desetljeću života svakodnevno bilježi sve što se događa ne samo na području Pelješca nego i županije, tvrdi da nije.

POREDAK

Viganj 95

Pirovac 94

Veli Lošinj 94

Zaostrog 92

Vrsi 91

Mandre 90

Podgora 90

Rogoznica 90

Selce 90

Pomer 89

Stobreč 89

Vrgada 89

Tribunj 88

Valbandon 87

Ika 86

Okrug 86

Metajna 85

Zaton 85

Tribanj 84

Dajla 83

Drače 83

Komarna 82

Omišalj 82

Prvić Luka 81

Trget 81

Kožino 79

Lukovo 79

Jadrtovac 77

Bakarac 76