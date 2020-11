Planinari vole uspon na 639 m visok vrh Sis

Šetati možete po uređenim stazama uz more, pa poći, primjerice, uz 12-kilometarsku stazu koja vodi od grada Cresa do Valuna, slikovitog primorskog naselja ribara, najpoznatijeg po glagoljaškoj Valunskoj ploči. Proći ćete tada pored stoljetnih maslinika, a uputite li se više u brda, velike su šanse da naletite na krda ovaca koje bez pastira borave na prostranim creskim pašnjacima. Kada ih ugledate, pomislite da su divlje, barem se tako ponašaju. No unaoč tome što od ljudi bježe, ljudska prisutnost im ne smeta. Kad vas uoče, samo usmjere pogled prema vama i već iduće sekunde vrate se natrag svome poslu – mirnom preživanju trave, pa i aromatičnog i ljekovitog bilja, zbog čega creska janjetina ima specifičan okus i aromu. Planinarima je posebno zanimljiv vrh Sis, visok 639 metara, gdje se nalaze ostaci pretpovijesne građevine, odakle se moglo kontrolirati cijeli Riječki zaljev. Sis nije i najviši vrh Cresa, on se nalazi dva kilometra dalje. Gorice su od Sisa više devet metara, no nisu planinarski atraktivne jer do gore nema puta ni vidika. Uspon na Sis, ističu u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS), izuzetno je jednostavan.

– Početak uspona je na prijevoju Križići na hrptu Cresa, mjestu odakle se desno spušta cesta za Beli. Od prijevoja Križići po hrptu uz suhozid ide se dobro vidljivom stazom na Sis. Uz put je nekoliko zanimljivih starih hrastova, a staza je ugažena i orijentacijski laka. Sa staze je lijep vidik na okolicu i more – kažu u HPS–u. Posjet otoku Cresu vrijedi iskoristiti i za posjet Belom, jednom od najstarijih creskih naselja, gdje se nalazi i oporavilište za bjeloglave supove, a atraktivne su i Lubenice, smještene na litici ispod koje je jedna od najpoznatijih plaža otoka.

Foto: Shutterstock

U središnjem je dijelu Cresa i slatkovodno Vransko jezero, koje služi za opskrbu vodom stanovništva Cresa i Lošinja, a za one koji žele odlutati u zeleno, tamošnja turistička zajednica preporučuje odlazak u Puntu Križa, najjužniji dio otoka, gdje prevladavaju borove šume i makija te zelene livade, a znaju onuda prošetati i stada jelena lopatara.

Foto: Shutterstock – Nigdje kao ovdje nećete naći tako razvedenu obalu, sastavljenu od samih uvala i rtova uz biserno modro more – zaključuju u TZ-u.