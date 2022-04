Partner ju šokirao: 'Zajedno smo već godinama, a odjednom me blokirao na društvenim mrežama!'

Društvene mreže mogu uzrokovati probleme u vezama, pogotovo kada su u pitanju stvari koje objavljujete na svojim profilima. Od objave fotografija partnera do toga da vas uhvati u lajkanju tuđih, mnogo je potencijalnih razloga za svađu.

Kako piše Mirror, jedna je žena tako na Facebooku podijelila svoju frustraciju zbog odbijanja njenog partnera da ju na platformi doda za prijateljicu. A iako bi možda sve bilo razumljivo da je par utek počeo vezu, otkrila je da su zajedno od 2014. godine.

Na Mumsnetu je tako pitala je li nerazumna, budući da zajedno već imaju dvoje djece tinejdžera.

“Oboje smo u 50-ima i imamo dvoje djece tinejdžera koji žive s nama i činilo se da nam život ide u pravom smjeru. Međutim, prošle godine me on uklonio s Facebooka i unatoč tome što sam ga zamolila da me ponovno doda, rekao je da neće. Mene to uznemiruje i on to zna, no kaže da je on privatna osoba i da ne želi da drugi znaju stvari o njemu, kao na primjer gdje radi.. Meni to u svakom slučaju smeta i voljela bih čuti što drugi misle”, otkrila je u objavi.

Mnogi su odgovorili na objavu i podijelili svoja razmišljanja o njegovoj tajnovitosti.

“Živite zajedno pa je smiješno reći da on ne želi da drugi znaju za njegov posao ili za činjenicu da ste par. Po meni je to sumnjivo ponašanje”, komentirala je jedna korisnica, a druga je dodala: “ Ako ne želi da žena s kojom živi ima pristup njegovom profilu na Facebooku, vrijeme je da ga ostavite. To je ogromno upozorenje! Iskreno, sve mi vrišti da se on želi predstaviti kao samac, što ne može biti dobro...”

