Ovo su pogreške koje radite s novcem i zbog kojih nikako ne možete uštedjeti

Možda biste voljeli uštedjeti nešto novaca, ali nikako ne uspijevate i ne možete dokučiti u čemu griješite. Kako to da, iako ste se trudili manje trošiti, i dalje nemate nešto ušteđevine na kraju mjeseca? Vjerojatno i dalje trošite previše, najviše na neke nepotrebne stvari.



Stručnjaci iz NetVoucherCodes.co.uk otkrili su nekoliko navika koje mnogi imaju, a štetne su ako želite odvajati novac na stranu.

Uvijek birate nešto jeftinije

Ovo nije rješenje zato jer stvari vrlo niske kvalitete morate često mijenjati i u konačnici potrošite puno više nego što biste potrošili da odjednom uložite malo više novaca. Kvalitetnije stvari uštedjet će vam novac na duže staze, prenosi Metro.



Kupujete namirnice dok ste gladni

Ovo je jako loša navika jer kupujete puno više namirnica - čak nekih nepotrebnih - i trošite više. Obavezno napravite popis namirnica prema obrocima koje ćete spremati i odite u trgovinu siti.



Ne plaćate račune na vrijeme

Uvijek platite račune onda kada stignu. Nemojte to odgađati i trošiti na neke užitke jer tako u konačnici ostanete bez novaca. Račune kad-tad morate platiti, ali napravite to prvo kada sjedne plaća, a ono što ostane rasporedite na užitak.



Previše jedete vani

Odlasci u pekaru možda jesu jeftini na prvu, ali kada zbrojite sve račune od jednog tjedna možete vidjeti da vam na peciva, grickalice i kave odlazi više stotina kuna. Možete si to, naravno, nekada priuštiti, ali probajte obroke nositi od doma.

