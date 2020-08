Ovih pet stvari koje većina radi, nepovratno unišava neljepljive tave

Obožavamo kuhati u neljepljivoj tavi jer to olakšava postupak pripreme. Zahtijeva manje ulja, što je i zdravije. No jedan od glavnih razloga kuhanja u neljepljivoj tavi je manja vjerojatnost da se hrana zagori. Ali znate li da na mnogo načina uništavate tavu, a da to uopće niste ni znali. Ako ih ne ispravite, svaku neljepljivu tavu ćete uništiti na isti način. Saznajte na koji sve način oštećujete neljepljivu tavu, prenosi Pinkvilla.

Kada koristite sprejeve za kuhanje u neljepljivoj tavi, na njoj se stvara sloj koji je teško ukloniti. Dakle, izbjegavajte sprej za kuhanje i koristite normalan maslac ili ulje za premazivanje tave.

Ako zagrijavate tavu prije nego što u nju stavite ulje, odmah prestanite to raditi. Dakle, prethodno stavite ulje ili maslac.

Općenito, neljepljive posude mogu u perilice posuđa, ali topla voda oštećuje njihov premaz. Dakle, umjesto toga, operite ih ručno. Možete koristiti i sodu bikarbonu za uklanjanje ostataka.

Nikako tave ne izlažite ekstremno visokim temperaturama. Toplina će oštetiti premaz.

Upotreba lopatica od nehrđajućeg čelika za kuhanje u neljepljivim tavama također ih oštećuje. Stoga se držite silikonskog ili drvenog pribora.

Video o pravilnom cijeđenju tjestenine izazvao burnu raspravu: