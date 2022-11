Ova četiri horoskopska bi se ovaj tjedan mogla odljubiti ili prekinuti svoju ljubavnu vezu

Ovaj je tjedan kraj zbunjenosti i neodlučnosti koju ste osjećali u svom odnosu, a završava i razdoblje pretjeranog razmišljanja; prisjetiti ćete se što ljubav zapravo treba biti.

1. Djevica

Ovaj tjedan bit će pozitivan za Djevice te će također poremetiti neke negativne cikluse koji su se dogodili tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Morat ćete dublje razmisliti o stvarima. Čak i ako ste dosada bili svjesni i puni razumijevanja, bili ste ipak nešto skloniji upasti u cikluse pretjeranog razmišljanja nego otići tamo gdje biste prepoznali koje promjene je potrebno provesti. Sada ćete moći spojiti svoje misli i radnje potrebne za željene promjene. U vašem životu postoji odnos ili veza koju trebate otpustiti. Razmišljali ste drugačije o tome, ali još niste bili sigurni što to znači. Kako energija bude napredovala ovaj tjedan, vidjet ćete da je prekid ili završetak neizbježan.

2. Strijelac

Nastupit će vrijeme puno energije koja je usmjerena na vas same, na vaša uvjerenja i potrebe, što često iznosi na vidjelo gdje ste se smjestili u svojoj vezi. Sve one misli o tome je li to odnos za vas ili nije postat će jasne, što znači da je i akcija više nego vjerojatna. Kao vatreni znak, Strijelac se ponekad osjeća kao da djeluje tako brzo da često to ispravlja čekajući previše i predugo da djeluje.

Tijekom ove faze zbunjujete sami sebe više nego što je potrebno dok pokušavate donijeti pravu odluku. Ali sve te misli imat će vremena da se adekvatno poslože, te ćete se i vi osjećati bolje tijekom ovog vremena. Vrijeme je da svojoj vezi i domu dopustite da budu mjesto obilja, a ne nedostatka. Sve ovo dovodi do promjene u statusu veze pa čak i vjerojatno u vašoj adresi. Ipak, nisu svi prekidi tužni, ponekad donose mir jer konačno znate da ste spremni za sljedeću razinu.

3. Lav

Kada razmišljaju o tome što stvarno žele od života i odnosa, Lavovi ponekad ne vide dijelove koji su im najvažniji. Volite odvažne i lijepe stvari pa to često možete omesti odnosom i njegovim kvalitetama koje privlače vaša osjetila, a da zapravo ne primjećujete dijelove za koje se čini da vam uistinu nedostaju. Iako volite, također morate osjećati veliku povezanost unutar svog života.

Morate se osjećati ne samo posebnim partneru, već i da vas on uistinu vidi na način na koji nitko drugi to ne vidi. Ovo je aspekt duboke duševne veze za kojom žudite, ali si ne date uvijek vremena da je pronađete. Sad ćete stvari vidjeti drugačije. Nije vaša krivnja što shvaćate da vaši odnosi zapravo ne doprinose onome što vam je uistinu potrebno. To je ono što znači rasti. To ne znači da je veza bila loša, ali ako ne priznate istinu koju vidite zapravo nikada nećete biti u poziciji da dobijete ono što želite.

4. Vodenjak

Vodenjaci su već prošli kroz mnogo romantičnih promjena. Konkretno, nedavno su se pokrenule teme oko doma, obitelji i posvećenog odnosa. Vjerojatno je bilo pozitivno, ali ovaj tjedan je kriv jer se odjednom osjećate kao da imate drugačiji skup vrijednosti koji upravlja vašim životom. Razmišljat ćete o tome koga i što cijenite. To ne znači samo konkretno partnera, već i ono što vam je potrebno od najbližeg odnosa u životu. Oni mučni osjećaji koje ste imali da nešto nije kako treba, sada postaju jasniji što znači da je vrijeme da budete iskreni prema sebi.

Dolazite do točke u kojoj jednostavno prerastate svoju vezu dok shvaćate da vam ne treba ono što vam pruža trenutna situacija. Niste ista osoba koja je ušla u vezu, što znači da vam u ovom trenutku vjerojatno treba drugačija vrsta odnosa. Možete pokušati razgovarati o tome i vidjeti mogu li se stvari popraviti, ali u konačnici, koliko god pokušavali razgovarati o tome, možda nećete doći do međusobnog razumijevanja. Dok prolazite kroz ovaj proces, usredotočite se na ono što ste naučili, a ne na ono što vam se čini da gubite, piše MSN.

