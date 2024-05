Otkrila je užasnu tajnu o razvodu svog brata: 'Ne mogu ga ni pogledati u oči'

Kad vam se kaže tajna, ponekad može biti teško zadržati je za sebe - ali kad je jedna žena saznala šokantnu tajnu o pravom razlogu zašto se njen brat razišao od supruge, ostala je užasnuta i nije ga mogla ni pogledati. Prevara u vezi jedna je od najgorih stvari koje možete učiniti, no brat jedne žene otišao je i korak dalje pa je svojoj supruzi napravio i dodatni problem, piše Mirror.

Njegova potresena supruga otkrila je njegovu nevjeru dok je pospremala za njim i pronašla paket PrEP tableta, koje sprječavaju prijenos HIV-a pri nezaštićenom spolnom odnosu. Kad je pronašla tablete, nije imala pojma o čemu se radi i morala je pretražiti internetu te je ostala u šoku kad je saznala istinu.

Na Mumsnet blogu, sestra nevjernog muža napisala je: ‘Nedavno sam saznala da je moj brat varao svoju ženu. Razišli su se prije nekoliko mjeseci i nikome u našoj obitelji nisu rekli sve do nekoliko tjedana nakon toga, kada sam posjetila njegovu kuću, konačno mi je rekao da su se razišli, međutim, nešto nije bilo u redu s njegovim odgovorom, rekao je to tako nonšalantno, bez ikakvih emocija. Bili su u braku nekoliko godina i imaju dvogodišnju kćer’.

Rekla je da je znala da nešto nije u redu jer joj njena donedavna šogorica nije odgovarala na poruke na WhatsAppu, a inače se redovito čuju. ‘Kada sam saznala o čemu je riječ, nazvala sam je i rekla da mi je žao, a ona mi je sve ispričala’, napisala je.

‘Dakle, jedno jutro dok je čistila kuću, pronašla je paket PrEP tableta, isprva nije znala što su i potražila ih je na internetu’, objasnila je, ‘Ona mu se suprotstavila i isprva se opravdavao da ih čuva za prijatelja, no nakon nekog vremena priznao je da je koristio usluge seksualnih radnica i imao nezaštićeni seks s nekima od njih’.

‘Očito je učinila ono što bi svaka žena trebala učiniti u toj situaciji i spakirala je svoje torbe i otišla svojim roditeljima. Iskreno ne mogu podnijeti pogledati svog brata u oči, a moji roditelji ne znaju cijeli razlog razvoda. Bojim se što će se dogoditi ako odu kod nje jer već sada pitaju kada mogu vidjeti svoju unuku’, dodaje.

‘Pitala sam ga što planira učiniti i čini se da je samo odlučan nastaviti s eskortima i, iako to nije rekao izravno, nema problema sada živjeti sam. Pitala sam bi li se iselio iz kuće kako bi njegovo dijete moglo imati dom s majkom, ali on je odbio i rekao da joj je dobro živjeti s bakom i djedom. Isprva sam mislila da je to rekao kao ultimatum da je vrati, ali iskreno mislim da to uopće ne želi. Čini mi se kao da mu je olakšanje to što su se razišli’, napisala je.

Brižna sestra rekla je da ga nije zvala tjedan dana, a njezini roditelji ga ne mogu dobiti. Dodala je da će ih pravi razlog razlaza uništiti, pa im nije mogla reći, ali im je obećala da će pokušati uvjeriti šogoricu da im dopusti da vide unuku.

‘A, moj brat sjedi u svojoj kući i radi Bog zna što te meni ostavlja ovaj nered, kao da ga je jednostavno prestalo biti briga! Ne mogu ga podnijeti, ali roditelji mi stalno postavljaju pitanja zahtijevajući istinu. Kuća je pod hipotekom na njegovo ime, a njegova bivša ne radi jer je bila kućanica pa nisam sigurna uzdržava. Zadnji put kad sam se čula s njom rekla je da ne želi imati ništa s mojom obitelji da joj treba malo prostora’, rekla je.

‘Samo sam šokirana što se moj brat mogao ovako ponašati, razumijem kako muškarci razmišljaju, ali uvijek sam mislila da je moj brat drugačiji. Sada znam da je to samo pusta želja. Stvarno je uništio našu obitelj i nije ga briga za to’, dodala je.

Mnogi su u komentarima podržali ženu i pohvalili njeno razmišljanje, pa je tako jedna korisnica napisala: ‘Nije ni čudo što je shrvana, a tvoj pokušaj pomoći je pohvalan. Ne mogu vjerovati što je tvoj brat učinio, nije ni čudo što ga jedva možeš pogledati’.

Drugi su je pak savjetovali da ‘napravi korak unatrag’, pišući: ‘Napravi korak unatrag jer ovo nema nikakve veze s tobom. Neka tvoj brat objasni stvari tvojim roditeljima. Ne možeš to popraviti. Nije sjajno otkriti takve stvari van o ljudima, ali nažalost, ne možete učiniti ništa da ga natjerate da se promijeni - to je na njemu’.

