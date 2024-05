Otkrila je suprugovu online tajnu: 'Totalno mi je uništio samopouzdanje'

Devetogodišnja veza je na rubu propasti nakon što je žena otkrila prljavu tajnu svog supruga na internetu. Stranice s pretplatom poput OnlyFansa procvjetale su posljednjih godina, omogućujući ljudima pristup eksplicitnim fotografijama i videozapisima porno zvijezda uz mjesečnu naknadu, piše Mirror. Ali, gdje se te stranice u moderne odnose? I treba li se plaćanje ovakvog sadržaja klasificirati kao varanje?

Jedna je supruga ostala u šoku nakon što je primijetila poruku e-pošte od OnlyFansa na laptopu svog supruga. Međutim, kad se suočila s njim, on je odbacio optužbe, rekavši da je 'od prije mnogo godina'.

Pišući za Mumsnetu, anonimna žena tvrdi da je bila 'sumnjičava' u vezi s partnerovim odgovorom i na kraju je pregledala njegovu e-poštu. Ovdje je pronašla mnoštvo e-mailova od prije samo nekoliko dana u kojima je njen partner uplaćivao različite iznose novca zvijezdama filmova za odrasle.

Tvrdi da se ponovno pokušala suočiti sa suprugom, no on je inzistirao da nije platio uslugu i označio je e-poruke kao 'spam'. Međutim, žena je tada zahtijevala da vidi njegov Only Fans profil zbog čega je on sve priznao. Mumsnet post tvrdi da se muškarac pretplatio na ženu koja je objavljivala sadržaj iza paywalla, što znači da je morao platiti ako je želio vidjeti slike i videozapise koje je objavljivala.

‘Nisam gledala videe, ali vidjela sam dovoljno iz slike; jako sam uznemirena zbog toga i stvarno me pogodilo’, stoji u objavi, ‘To je jako utjecalo na moje samopouzdanje i samopoštovanje. On kaže da to nema nikakve veze sa mnom, ali nikad ne priča o tome i bilo mu je jako neugodno. Znam da voli pornografiju i iako to nije za mene, ne dižem frku oko toga. Ali, OnlyFans je na drugoj razini’.

Mnoštvo korisnika pohrlilo je u odjeljak za komentare kako bi podijelili svoja razmišljanja - a mnogi su muža označili 'varalicom'. ‘Apsolutno neprihvatljivo u vezi po mom mišljenju’, napisala je jedna osoba, ‘Moje povjerenje bi bilo uvelike narušeno. Također bih potpuno izgubila poštovanje prema partneru koji je to učinio iza mojih leđa’.

Druga se složila, komentirajući: ‘Lagao je o tome kad ste ga prvi put pitali. Za mene je to neizravno priznanje da on zna da je to pogrešno’. Dok je treća dodala: ‘Za mene je Only Fans definitivno varanje. To je također pokušaj kupnje pristanka, što se ne može oprostiti’.

Međutim, neki su korisnici branili supruga - tvrdeći da pretplata na Only Fans ne znači automatski biti nevjeran. ‘Ne mislim da je plaćanje za Only Fans varanje’, rekla je jedna osoba. Dok je druga tvrdila: ‘Imate pravo osjećati se ljutito što je obiteljski novac otišao na OnlyFans. Tajnovitost bi me više živcirala nego sam čin. Zanimljivo je da zatvarate oči pred onim što se pretpostavlja da je besplatna pornografija (za koju bi glumci trebali biti pošteno plaćeni, a često nisu), ali povlačite crtu pri plaćanju za isti sadržaj’.

