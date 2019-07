Otišla s mužem u posjet njegovima, pa doznala 'golu istinu'. Doslovno!

Nema previše sretnika koji obožavaju svoj odnos s partnerovim roditeljima. U većini slučajeva riječ je o brojnim razmiricama i ne tako ugodnim odnosima.

Posebno je neugodno ako vaš partner ili partnerica "vama ne drži stranu" već zauzima stranu roditelja. Upravo to se dogodilo i jednoj ženi koja je sa svojim suprugom prvi put otputovala u posjet njegovim roditeljima u drugi grad.

Tada je na neugodan način, doznala tajnu njegovog oca koju joj suprug nije unaprijed otkrio. Naime, njegov otac je nudist i pred njima hoda sasvim gol.

Nemalo iznenađena žena rekla je svom svekru da nije u redu da se tako ponaša pred gostima te da je riječ o velikom nepoštivanju, no svekar joj je na to odogovorio da je on u svojoj kući te da se može ponašati kako želi, uključujući i hodanje po kući bez odjeće bez obzira tko se u njoj nalazi.

Bilo je to previše za mladu ženu koja je cijelu situaciju ispričala na Redditu, naglasivši kako je rezervirala sobu u hotelu i tamo prenoćila do ranijeg leta za povratak kući kojeg je rezervirala nakon te neugodne situacije. I nije pomoglo niti to što njen suprug, u ovom slučaju, drži očevu stranu.

"Kap koja je prelila čašu bila je kada se njegov otac nakon tuširanja nije niti zagrnuo ručnikom već je tako direktno došetao u dnevni boravak", napisala je.

Njen suprug joj je rekao da pretjeruje u svojim reakcijama, i dok se žena vratila u svoj dom u Kaliforniju, njen suprug je ostao sa svojim roditeljima.

Neki od korisnika Reddita komentirali su kako je svekar zaista trebao biti odjeven kada već u svom domu ima goste.

"Neće umrijeti ako par dana pred gostima nosi donje rublje".

Većina je komentirala kako postupak njenog supruga nije bio nimalo u redu, posebice stoga jer joj je "zaboravio" reći da je njegov otac nudist. "Nije to mala stvar za prešutiti kada idete nekome u goste. "

