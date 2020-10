Ostavio je pred oltarom: 'Tvrdio je da mu kasni taksi i da će stići svakog trena - nije se pojavio'

Sasha Aristide i Kevin Hyppolite bili su deset godina u vezi, a onda su ju odlučili okruniti brakom. Organizirali su vjenčanje s više od sto gostiju, ali Kevin je u zadnji trenutak odlučio da to ipak ne želi - i pobjegao.



Ova 29-godišnja medicinska sestra ispričala je u novom podcastu Real Fix kako joj je samo večer prije izjavio ljubav i rekao da jedva čeka da se vjenčaju, ali idućeg dana je promijenio priču.



"Zaručili smo se još 2017. godine i od tada smo planirali naš dan. Nije mi bilo ni na kraj pameti da se neće pojaviti jer je večer prije govorio kako je uzbuđen. Ipak, kada se to dogodilo shvatila sam da se osjećam prazno. Nisam imala niti jednu emociju, kao da sam bila u transu", ispričala je.

Preko Facebooka pronašao baku koja prosi u centru grada, pa joj vratio osmijeh na lice:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prve naznake da nešto nije kako treba pojavile su se tijekom dana dok se Sasha spremala s djeverušama. Nazvala ju je cvjećarka i ispričala kako joj ne daju da postavi cvijeće na mjestu svadbe, a vrlo brzo jednoj od djeveruša brat je javio da na mjestu gdje se treba održati vjenčanje ne puštaju goste jer, kako kažu, ništa nije zakazano, a ni plaćeno - bio je to Kevinov dio posla.



Nazvala je Kevina koji je rekao da kasni, a te priče držao se do zadnjeg trenutka - cijelo vrijeme lagao je da mu kasni taksi s kojim treba doći i da će biti tamo svakog trena. "Tri sata je govorio da dolazi, da je na putu, a zapravo je lagao."



Prošlo je nekoliko tjedana od kada je Sasha proživjela pravu noćnu moru, a nesuđeni suprug pojavio se na njezinim vratima. Iako je pokušao ispraviti grešku, nije mu oprostila. "Prekinula sam taj odnos i tako bi postupio svatko tko drži do sebe. Nadam se da ću jednom pronaći muškarca s kojim ću se vjenčati i zasnovati obitelj."



Kako prenosi The Sun, Kevin je rekao da se nije pojavio iz 'privatnih razloga' i da je pokušao vratiti Sashu, ali da ona nije htjela.

Žena šokirala sud: Želim razvod jer me muž previše voli