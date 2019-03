Ostati u kontaktu s bivšima i nije tako dobra ideja. Ovo biste trebali znati...

Suočavanje sa svojim životom nakon raspada veze jedna je od najtežih bitki s kojima se borite. Svaki dan nešto će vas podsjetiti na bivšeg partnera i nije lako nositi se s nostalgijom. Nakon prekida analiziramo što je sve pošlo po zlu i jesmo li mogli nešto napraviti drugačije. Neki će poželjeti ostati u kontaktu s bivšima. A to nije dobra ideja za vaše srce. Evo zašto...

Dajte si vremena da se pomirite sa stvarnošću

Nitko se ne može suočiti s prekidom u samo jedan dan. To je realnost na koju morate biti spremni. Ponekad su potrebni mjeseci prije nego se "očistite" od veze iz koje ste izašli. Mislite li da će se proces ubrzati ako ste u stalnom kontaktu s bivšim? Neće. Mučite sebe i ne dopuštate si da krenete dalje.

Morate posložiti svoj osjećaje

Svoje osjećaje i stavove o vezi možete posložiti samo ako nemate nikakvih kontakata s bivšim partnerom ili partnericom. To podrazumijeva i prekid bilo kakvih provjera društvenih mreža i informacija o tome što i s kim vaš bivši partner ili partnerica radi. Potrebno je da neko vrijeme provedet sasvim sami i ne tražite novu vezu kako biste se u potpunosti "zaliječili" i posložili svoje osjećaje i s njima se suočili, bez obzira o kakvim se osjećajima radilo. Ljutnja, tuga, razočaranje, bol, ljubav, empatija, nerazumijevanje, potištenost....Sve će to s vremenom proći, no ako održavate kontakt s bivšim, sve će potrajati znatno dulje. A nije vrijedno toga...

Bolna odluka

Iako mislite da će vam biti lakše ako odlučite ostati u kontaktu, zapravo radite baš suprotno. Možete li zamisliti tu osobu s nekim drugim? Možete li zamisliti da pijete kavu, a onda vas ostavi na pola ispijene šalice jer se ide naći s nekim drugim?

Prisjetite se zašto se prekinuli

Prekid veze velika je promjena i mijenja vaš život u potpunosti. No promjene su ponekad potrebne za vaše dobro. Sjetite se razloga zbog kojih ste poželjeli prekinuti taj odnos.

Pogledajte i video Jednojajčani blizanci pokazali kako pušenje utječe na izgled