Organizatorica vjenčanja: 'Ove stvari buduće mladenke često rade u zadnji čas, a ne bi trebale'

Mladenke su prije svog velikog dana često vrlo nervozne i žele izgledati najbolje što mogu, a žele naravno i da im vjenčanje bude posebno i da sve prođe dobro. U toj strci, kako kaže organizatorica vjenčanja Tania, često rade neke pogreške. U svom videu kojeg je objavila na Tik Toku, Tania je iznijela najveće pogreške koje mladenke mogu napraviti prije svog velikog dana, kao i kako ih popraviti, piše The Sun.

Prva stvar na tom popisu su tretmani ljepote; naime Tania ističe da nekoliko dana prije vjenčanja ne biste trebali odlaziti na tretmane poput depilacije lica, jer to može ispasti loše, a koža se neće stići smiriti do dana vjenčanja. To je u redu samo ako ste već bili na takvih tretmanima i znate kako vam koža na njih reagira. Trebali biste izbjegavati i eksperimentiranje s novim proizvodima za kožu.

Ono što, prema njoj, također trebate izbjegavati su tretmani i sprejevi za samotamnjenje. Objašnjava da se umjetni ten zaista vidi na fotografijama, a i bolje je ne riskirati da ne bi na bijeloj haljini ostale smeđe mrlje.

Treća stvar za koju Tania kaže da mnogi rade prije vjenčanja a ne bi trebali je potpuna promjena frizure ili bojanje u drugu boju. Kaže da to vrlo često ne ispadne kako su mladenke zamislile, a onda si samo sve dodatno zakompliciraju.

Upozorava i da malo prije velikog dana ne započinjete novu rutinu vježbanja, kao niti razne brze dijete, jer možete ili istegnuti mišić ili vam od nervoze, stresa i nedostatka hrane može čak i pozliti.

Što se tiče samog vjenčanja, Tania savjetuje da se nekoliko tjedan dana pokušate malo opustiti, pa da tako, primjerice, ne tražite fotografa u zadnji čas i ne radite nikakve velike promjene jer će vam to izazvati dodatni stres i svađe s ljudima oko vas; što nikako ne želite prije velikog dana.

