Ono što prvo vidite na ovoj optičkoj iluziji otkriti će koja vam je strana mozga dominantnija

Mozak je podijeljen na dvije polutke, ali jedna strana je uvijek dominantnija. Svatko može otkriti svoju jednim zabavnim i kratkim testom. Ispod se nalazi crno-bijela ilustracija, a vaš zadatak je pogledati ju na kratko i u daljnjem tekstu pronaći pojam koji ste prvi ugledali.

Foto: Facebook/TS Auris

Muškarac - desna strana je dominantnija: Kada razmišljate o nečemu, najprije prvo donosite zaključak, a zatim pronalazite razloge koji potkrepljuju vaš zaključak. Budući da samo trebate potrebne informacije, vaš način razmišljanja je vrlo brz u usporedbi s drugima. Ova vrsta razmišljanja je sjajna jer ste u mogućnosti da pogledate prošle informacije koje ne dovode nužno do bržih zaključaka.

Žena - lijeva strana je dominantnija: Vi uvijek prikupite sve činjenice prije nego što dođete do bilo kakvog zaključka. To je vrlo fleksibilan i slobodan način razmišljanja, jer kada imate sve činjenice, to vam omogućuje da sagledate situaciju iz svih različitih kuteva. Vrlo ste kreativni i imate sposobnost suočavanja sa situacijama koje se trenutno mijenjaju, pišu Nezavisne novine. Imate moć izvlačenja zaključaka iz vrtoglavog niza misli.

