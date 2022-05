Odrastanje u Daruvaru je odlično. Imamo šumu, igralište, vlak u snijegu, festivale i park tamnog neba za gledanje zvijezda

– Ne mogu svi otići odavde jer, ako odu, grad će umrijeti. A šteta je da ovako lijep grad umre – dok sjedimo u Špici nedaleko od Julijeva parka, jednog od najljepših parkova u Hrvatskoj, odgovara nam 33-godišnji Daruvarčanin Saša Selihar kad smo ga pitali zbog čega se nakon završenog studija računarstva odlučio vratiti kući i raditi i dulje od standardnog (i plaćenog) radnog vremena za plaću kakvu je u Zagrebu imao kad je radio četiri sata dnevno.

K tome, njegova je supruga magistra građevine i mogli su kamo su htjeli. Zapravo, to su i učinili. Otišli su baš onamo gdje su željeli. U svoj Daruvar.

Ginko i grof Janković

– Mogli smo odlučiti drukčije, danas voziti dobre aute, ići po restoranima, ali na kraju dana, kad legneš, shvatiš da to nije to. Zagreb je jako lijep, ali on nikada nije bio moj grad. Samo sam brojio dane kad ću se vratiti kući. Ovdje su moji ljudi. Kuću možeš imati bilo gdje, ali moja obitelj i prijatelji su tu. Kad sam se kao inženjer računarstva vratio u Daruvar, najprije sam radio u fast foodu, a sad sam stručni suradnik za informatičke poslove u gradskoj upravi. Naš je grad fenomenalan za život, samo treba znati iskoristiti prilike i sve što on pruža – govori Saša, organizator i inicijator brojnih događanja u Daruvaru u kojem je sve više sadržaja za mlade koje se nastoji potaknuti da se ostave mobitela i skupljanja lajkova i da se okrenu druženju, sportu, prirodi... te da sami pokažu interes za ono što ih zanima i pokrenu se.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 07.05.2022., Daruvar - Projekt Vecernjeg lista Moja.hr. Daruvarcani Antonio Mik i Sasa Selihar (L) Photo: Damir Spehar/PIXSELL

Saša se otprije pet godina amaterski bavi fotografijom, a prije desetak mjeseci uhvatio se i videa. Kaže nam kako se malo prepao kad su ga iz Turističke zajednice kontaktirali da on ove godine u projektu Moja.hr predstavlja svoju Bjelovarsko-bilogorsku županiju pa je isprva rekao da neće, no na kraju je ipak pristao.

I dok će on biti glavni za kamerom, za glazbu će se pobrinuti njegov prijatelj i sugrađanin, 28-godišnji Antonio Mik. Zaposlen je na benzinskoj crpki, no svirka mu je sve. Poklonik je rockabillyja, a u daruvarskom bendu The Cat Paws svira gitaru.

Antonio ima dvoje djece, djevojčicu od šest i dječaka od tri godine. Kaže da iz Daruvara nikada nije ni planirao ići:

– Ni žena ni ja ne tražimo previše. Oboje imamo solidne plaće, uspjeli smo si priuštiti nekretninu. Imamo normalan život. Daruvar je fantastičan za obitelji s malom djecom. Imamo park, šumu, igralište... Sjećam se svog djetinjstva i mogu reći da je odrastanje u Daruvaru genijalno. Ne, nikada nisam tražio bolje. Jer nema bolje – kaže Antonio Mik.

Nedaleko od Špice u kojoj smo se našli nalazi se ginko biloba – najljepši i najstariji primjerak svoje vrste u nas – prije dvije godine proglašen drugim na izboru za Europsko stablo godine. Oko dva i pol stoljeća star daruvarski ginko zaštićeni je spomenik prirode, simbol grada i glavni "čuvar" u parku ispred dvorca grofa Antuna Jankovića, najzaslužnije osobe u povijesti Daruvara.

Ostavština je Jankovića u Daruvaru poveća, a svakako su najpoznatije Daruvarske toplice, danas renomirana europska destinacija zdravstvenog turizma čije su terme posjećivali rimski carevi Hadrijan, Komod i Konstantin Veliki, uživajući u blagodatima ljekovitih voda koje su pripisivali moćima božanstava. U ostavštini grofa je i Daruvarska pivovara u kojoj se pivo počelo kuhati prema češkoj recepturi dvije godine prije nego što je u Plzeňu prvi put skuhano danas najtraženije pivo na svijetu – lager.

U dvorcu Jankovića potkraj svibnja bit će u sklopu Vinodara, najzabavnijeg festivala vina, izložba vina. Ova manifestacija traje devet dana, a Saša i Antonio izdvajaju Vinodar, Blues rock festival i Rockabilly festival kao top događanja u šestom, sedmom i osmom mjesecu. Tu su i manifestacija "Zemlja-zrak", Tjedan tehničke kulture, 10 dana astronomije – najveći astronomski događaj u Hrvatskoj... Naime, nedaleko od Daruvara je međunarodni park tamnog neba bez svjetlosnog onečišćenja "Vrani kamen".

Slušanje tišine uz pivo

– Ma dalo bi se nabrajati što sve kod nas ima. A kad netko dođe u našu županiju, može sigurno biti barem sedam dana, a da mu ni tren ne bude dosadno. Naše turističke zajednice zbilja dobro rade svoj posao. Bjelovar, na primjer, ima festivale Terezijana i BOK, u Velikom Grđevcu je Park Mate Lovraka u kojem se nalazi i vlak u snijegu, u Podgariću je prekrasno jezero... U našoj županiji vrijedi obići i advente i svakako posjetiti Salaj land. Stvarno se ima puno toga za vidjeti. A uvijek možete sve vrijeme provesti i u Daruvaru, u središtu grada slušati tišinu, malo dalje gledati zvjezdano nebo, uživati u pivu, hrani... Multikulturalna smo sredina, možda u početku malo zatvoreni, ali to ne traje dugo – kažu Saša Salihar i Antonio Mik.

Bicikliranje i planinarenje uz bok Danima šljive i rakije te Rockabilly festivalu – Osjetite i iskusite aktivni turizam kroz brojne ciklo, pješačke, planinarske i konjičke staze, uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi lokalnih autohtonih tradicijskih jela i prisustvujte čitavom spektru manifestacija i događanja tijekom 2022. godine. Otkrijte Baladu o vinu i siru i BEER list u Daruvaru, posjetite Romsku kuću u Maglenči, izletište Na malenom brijegu, Božićnu priču obitelji Salaj u Grabovnici pored Čazme, Zelene vrtove Poilovlja u Garešnici, Kulturni centar Mato Lovrak u Velikom Grđevcu, Čazma natura, Garić-grad... Doživite Bjelovarsko-bilogorsku županiju kroz tematske manifestacije Vinodar 2022.,Terezijanu, Gariglazbijadu, Rockabilly i Blues festival, Dane šljiva i rakije, Dane krumpira i niz drugih manifestacija. I vratite nam se – poručuje Marcel Medak, direktor Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u kojoj ćete naći male pitoreskne gradove i mjesta raštrkana po blagim obroncima brežuljaka Bilogore, Papuka i Moslavine.