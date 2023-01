Odlučio zaprositi djevojku ispred vodopada, pa mu prosidbu zamalo upropastila turistkinja: 'Točno je znala što radi!'

Mnogi svoju prosidbu zamišljaju vrlo romantičnom, a neki vole taj trenutak i zabilježiti snimanjem, kako bi ga uvijek mogli pogledati i prisjetiti se. No, ponekad te prosidbe baš i ne prođu kako je zamišljeno, pa iz svega nastane samo vrlo smiješna situacija. To se dogodilo i jednom muškarcu kojem je, u trenutku kada je kleknuo ispred svoje odabranice, turistkinja prekoračila preko noge, pokušavajući slikati prizor iza njih, naizgled potpuno svjesna što se događa, piše The Sun.

Video započinje s parom koji pozira za fotografiju ispred slikovitog vodopada, dok glas kaže: "Gledajte kako ova žena uništava moj video s prosidbom." Nakon što su stajali zajedno, muškarac se iznenada spušta na jedno koljeno i izvlači kutiju s prstenom. Žena, shvativši što se događa, u šoku stavlja ruku na lice.

No, dok par ima svoj romantični trenutak, druga žena se pojavljuje niotkuda i prekoračuje muškarčevu nogu kako bi snimila panoramski pogled. Kad se žena zaustavila kako bi uslikala pogled, par je se počeo smijati na glas. Čini se da je djevojka rekla da, jer se na sljedećoj fotografiji vide kako se grle, no turistkinja, kojoj je čini se jasno što se događa, nastavlja snimati prekrasan krajolik.

Mnogi korisnici koji su pogledali video zaključili su da je žena točno znala što radi, kvareći snimku prosidbe.

-Točno je znala što se događa i to je namjerno učinila - napisao je jedan korisnik.

"Presmiješno mi je kako mu je samo prešla preko noge", komentirala je druga korisnica, a treća se našalila: "Možda je samo htjela biti uključena u sve."

