'Od kad imamo bebu suprug kući dolazi oko 3 ujutro, a onda traži da ustanem i napravim mu večeru!'

Umorna je mama male bebe na Redditu ispričala da joj suprug od nedavno s posla dođe tek oko 2, 3 sata ujutro; pa premda to prije nikad prije nije radio; tvrdi da mu se večernja smjena odužila i da je ostao odraditi još par 'dodatnih' sati.

Ona je, dodaje, zbog bebe stalno iscrpljena i i ionako ima samo nekoliko sati za spavanje, no on za to uopće nema razumijevanja - pa očekuje i da se probudi kad on dođe i napravi mu večeru.

Objasnila je da obično kad je on vani ona večera sama i ne ostavlja mu ništa jer je uvijek prije jeo na poslu, no nekidan je došao u 2:45 ujutro i probudio je tražeći da mu nešto spremi za jesti.

- Pitala sam ga što želi, a on kaže da je gladan i da želi jesti. Kažem da mu nisam ostavila večeru jer sam mislila da je već jeo na poslu, a on se počne derati: "Jesi li ti luda, kako bih jeo na poslu?!" - ispričala je.

Onda joj je, priča, dobacio kako je cijeli dan radio i pitao što je ona za to vrijeme radila...

- Na kraju je ljutito izletio iz sobe, komentirajući kako 'sebi napravim jesti, a nije da mi baš treba...' - rekla je.

Zbog takvih rasprava, dodaje, već neko vrijeme ne razgovaraju, posebno nakon što joj je rekao da on za razliku od nje naporno radi za obitelj i da je najmanje što može pripremiti mu večeru u bilo koje doba...

- Zašto si s takvim tipom?! - pitala je jedna žena 'odmah u glavu', a druga je komentirala: "Zanimalo bi me vidjeti novac koji je zaradio za te 'dodatne' sate rada...", prenosi Mirror.

