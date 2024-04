Objavila selfie na Instagramu pa je dočekala hrpa poruka s čestitkama: Razlog je urnebesan

Rebecca Mcgonigle (25) ostala je zbunjena kada se našla na čelu drame za koju nije ni znala da ju je nesvjesno sama stvorila – zahvaljujući slučajnoj optičkoj iluziji u njezinom selfiju. Naime, Rebecca je na Instagramu objavila sliku sebe kako sjedi u svojoj sobi na, ali ostala je zbunjena kada je odjeljak za komentare brzo bio preplavljen porukama čestitki - jer su prijatelji mislili da je dobila bebu, piše Mirror.

Zapravo se radilo o njezinom koljenu koje je na slici izgledalo kao glavica novorođenčeta. Rebecca je rekla da joj je jedan prijatelj poslao poruku u roku od nekoliko minuta kako bi je upozorio na urnebesan nesporazum, ali su poruke čestitke već počele stizati.

Na slici se vide Rebeccina koljena povučena prema prsima, s time da je jedno koljeno izloženo i golo, a drugo prekrivenom bijelom suknjom, pa je tako nevina poza stvorila optičku iluziju gdje je jedno njezino koljeno izgledalo kao bebina glava, a drugo kao donji dio tijela novorođenčeta, prekriven bijelom dekicom.

Neki su ostali šokirani koliko je to izgledalo realno, iako nije držala bebu, no neki su uz čestitke komentirali vjerujući da u rukama zaista novorođenče. Rebecca je rekla da nije sigurna treba li izbrisati objavu, ali su joj slika i reakcije na nju bile urnebesne. Na koncu je ipak zadržala sliku na svom profilu i pokazala je svom dečku 31-godišnjem Neilu Pitmanu, koji je to također smatrao urnebesno smiješnim.

"Osvjetljenje je bilo dobro pa sam mislila uslikati fotografiju za objavu na društvenim mrežama, ali jednostavno nisam shvatila što sam napravila. Nekoliko minuta nakon što sam to objavila moj prijatelj mi je poslao poruku i pomislila sam" o ne' i onda mi je hrpa ljudi počela slati poruke. Ljudi su me ozbiljno pitali jesam li rodila i bilo je čudno odgovoriti na to. Drago mi je da moja obitelj to nije prva vidjela i uspaničila se. Nije mi bilo neugodno jer je bilo smiješno, a moj dečko je samo mislio što se kvragu događa?", ispričala je Rebecca.

Komentari na izvornu objavu uključivali su komentare poput: "Čestitam", "Mislio sam da imaš dijete u rukama!", "Čestitke curo!", i "Oh, mislio sam da držiš novorođenče, ali to je samo tvoje koljeno."

