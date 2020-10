Nova planinarsko - hodočasnička staza s pet postaja

Krletka iz koje su nekad pjevali kanarinci još uvijek stoji u sobi u kojoj je preminuo. Često je blaženi Alojzije Stepinac znao svoj kućni pritvor uspoređivati sa zatočenim pticama. Krletka je tek jedan mali dio spomen–doma u kojem su smješteni njegovi osobni predmeti. Uredili su ga u župnom dvoru u kojemu je blaženi Stepinac pronašao utočište kad je pušten iz Lepoglave 1951. Živio je tamo idućih 2990 dana, sve do smrti 1960. godine.

Župni dvor nalazi se u blizini crkve Presvetog Trojstva, u kojoj je uređen i oltar posvećen blaženiku, ali i replika spilje Gospe Lurdske postavljene dok ispred crkve hodočasnike dočekuje njegov 2,6 metara visok kip. Stepinac je najpoznatiji stanovnik tog mjesta pa je turistička ponuda uglavnom povezana s njegovim imenom. U obližnjem Brezariću je i njegova rodna kuća, visoka prizemnica iz 19. stoljeća, u kojoj je smještena etnografsko-memorijalna zbirka i predmeti vezani uz članove Stepinčeve obitelji, a obići se može i stara kuća obitelji Mrzljak, uređena tako da dočarava kako se živjelo prije stotinu godina.

Otvorena je početkom listopada i planinarsko–hodočasnička staza s pet postaja. Put je to kojim je hodao i koračao i blaženik tijekom svojega zatočeništva, a počinje u Krašiću, kod kapele Svetog Ivana Krstitelja i kipa Svete Ane, odakle se hodočasti prema Hrženiku do Jezerina i preko Careve Drage do vidikovca na Loviću Prekriškom na području Ozlja. No iako je Stepinac većini prva asocijacija na ovo mjesto, u okolici su rođeni i kardinal Franjo Kuharić i vojni biskup msgr. Juraj Jezerinac, a varaždinski biskup msgr. Josip Mrzljak u Krašiću je proveo djetinjstvo i mladost, pa je stoga taj kraj prozvan “Dolinom kardinala”.

Foto: Shutterstock Grkokatolička crkvica Blagovijesti u Strmcu Pribičkom smještena je na malom umjetnom otočiću

U rodnom mjestu kardinala Kuharića – Pribiću – nalazi se i crkva sv. Siksta Pape, nastala u ranom srednjem vijeku, pa je time i najstarija te najvrednija crkva krašićkog kraja i jedina crkva u Hrvatskoj koja nosi ime ovog sveca, pape koji je podrijetlom Hrvat. S obzirom na to da općinu Krašić zovu i “vratima Žumberka”, vide se na njezinim ulicama i ostaci grkokatoličke vjere. U Strmcu Pribičkom posjed je grkokatoličkih biskupa na kojem je izgrađen barokni dvorac s portalom iz 1751. godine, a u blizini je i grkokatolička crkvica Blagovijesti sagrađena usred parka na umjetnom otočiću, okružena jezercem.

Dva kilometra istočno od Pribića je i Kostel, gdje stoji stara plemićka kurija Kukuljevića s tornjićima, u kojoj su se nekada sastajali mladi Ilirci. Što se tiče smještaja, nudi taj kraj i kuće za odmor, sobe, pa i mobilnu kamp–kućicu u obližnjoj dolini Slapnice, a jesti se može u Žumberačkom raju ili u restoranima u Jastrebarskom, odakle se stiže do Krašića.