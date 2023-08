Noću teško podnosite vrućinu? Studija otkrila koja je temperatura najbolja za spavanje

Ako po noći spavate manje od sedam sati u komadu, spadate među otprilike 35 posto stanovništva za koje se procjenjuje da ne spava dovoljno; premda se manjak sna povezuje s povećanim rizikom od pretilosti, dijabetesa, visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti, moždanog udara i raznih mentalnih tegoba. Ipak, za vrijeme velikih vrućina malo tko dobro spava, no jako visoke temperature najviše problema sa spavanjem uzrokuju starijoj populaciji, objasnili su liječnici Amir Baniassadi i Arthur Marcus sa američkog Instituta za istraživanje starenja gdje su nedavno proveli istraživanje o vezi između temperature u spavaćoj sobi i kvalitete sna. Baniassadi i kolege prikupili su podatke o gotovo 11.000 noći spavanja 50 odraslih sudionika od 30-ih do 80-ih godina života. starijih osoba.

Nalazi su objavljeni u časopisu Science of the Total Environment, a pokazali su da je san za sve; starije i mlđe odrasle; najučinkovitiji i najmirniji u noćima u kojima se temperatura kreće od 20 do 25 °C. Koristeći prenosive monitore spavanja i senzora okoliša, istraživači su dulje vrijeme kod ispitanih pratili trajanje sna, njegovu učinkovitost, te nemir pojedinaca tijekom spavanja, a uočili su da je učinkovitost spavanja padala kako se temperatura okoline povećala od 25 °C prema 30 °C.

"Ovi rezultati naglašavaju potencijal poboljšanja kvalitete sna optimiziranjem toplinskog okruženja u domu i naglašavanjem važnosti personaliziranih prilagodbi temperature na temelju individualnih potreba i okolnosti", rekao je Baniassadi. Individualne preferencije također su važan faktor ove studije koja je; kada je u pitanju bila optimalna temperatura u spavaćoj sobi; otkrila da nekima više odgovara nešto viša, a drugima nešto niža temperatura, no bitno da je ona između 20 i 25 °C.

To je inače i jedan od glavnih razloga zašto sve više parova odlučuje spavati u odvojenim krevetima ili čak u odvojenim sobama. "Za neke ljude postoje prednosti odvojenog spavanja", rekla je za CBS dr. Erin Flynn-Evans, konzultantica Američke akademije za medicinu spavanja. "Studije pokazuju da poremećaj spavanja jednog partnera može negativno utjecati na drugog."

Nedavno istraživanje AASM-a pokazalo je da parovi, kako bi se međusobno prilagodili i osigurali si dobar odmor, u spavaćoj sobi osim klime ili ventilatora često koriste i čepiće za uši, maske za oči i tihe alarme, te da imaju različite rasporede spavanja, a više od jedne trećine ispitanih odbacilo je sve te mjere, odlučivši radije postaviti zid između sebe i svoje bolje ili gore polovice.

