Neplanirano se tetovirala na odmoru i požalila: 'Ne mogu vjerovati da mi je to palo na pamet'

Iako će većina ljudi; znajući da su tetovaže za cijeli život; prije dobro promisliti o dizajnu, neki se na tintu na koži odluče impulzivno, poneseni trenutkom. Tako je i jedna djevojka na TikToku ispričala kako se na godišnjem odmoru bez prethodnog razmišljanja odlučila tetovirati, što nažalost nije dobro završilo.

Kako piše The Sun, Jessie je na TikToku podijelila video u kojemu je objasnila kako je došlo do takve odluke i kakav je bio rezultat. U videu pokazuje unutrašnjost srednjeg prsta gdje joj se nalazi malena tetovaža, ime španjolskog grada u kojem je bila na odmoru, Benidorm. U komentarima je napisala da sad jako žali zbog tetovaže, te da ne može vjerovati da joj je palo na pamet to napraviti, posebno jer to nikad nije željela ni planirala.

Korisnicima je njen video bio smiješan pa su u komentarima uglavnom pisali razne šale na njen račun, no bilo je i onih koji su ozbiljno upozorili da se prije tetoviranja treba dobro promisliti...

- Samo jednom si mlad! - našalila se jedna korisnica.

- Najgore je što je tetovaža na ruci pa ju baš uvijek gledaš - dodala je druga.

Jedan je njezin prijatelj komentirao i da se u međuvremenu tetovaža izobličila, a tinta 'zamrljala', što je i napisao u komentarima dodavši kako "tek sad stvarno izgleda grozno", pa je tiktokerima poručio da, osim o dizajnu tetovaže prije treba razmisliti i kome će dati da ju napravi, te na koji je dio tijela staviti da se to ne dogodi.

