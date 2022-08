Neobičan suvenir: Tetovira se u svakoj državi koju posjeti, a dizajn joj izaberu potpuni stranci

Jedna žena podijelila je svoj jedinstveni način na koji skuplja uspomene sa svih mjesta koja je posjetila - tetovirajući se u svakoj novoj državi. Victoria Rose iz Pennslyvanije, provela je mjesece putujući svijetom i dodajući nasumične tetovaže 'u hodu'. Dizajn tetovaže uvijek prepusti tattoo majstorima na izbor, ali sa svakom je, kako kaže, uvijek bila zadovoljna, piše Mirror.

Tetovaže su `modni hit`, ali ove s kanom će vas oduševiti:

- Uvijek volim one novije, jer su nove, no naravno dogodi se da mi neke možda i nisu tako lijepe, ali su svejedno dio putovanja i tog iskustva, tako da nije da mrzim ijednu od svojih tetovaža - objasnila je avanturistica.

Zasigurno ima impresivnu kolekciju jer ima tetovaže iz cijelog SAD-a, Irske, Engleske, Kolumbije, Perua, Meksika, Južne Koreje, Njemačke i Egipta. Svoje tetovaže često pokazuje u nizu videa na Tik Toku, gdje obožavatelji rado gledaju njezine najnovije dodatke.

Najnoviji video je tetovaža iz Južne Koreje, a tetovirala je šarenog zmaja na svoju lijevu nogu, odnosno na potkoljenicu. Priznala je da je tetoviranje bilo bolno i da je morala stiskati jastuk kako bi izdržala bol. No, rekla je i da je to također i jedna od njezinih najdražih tetovaža jer je jako lijepa. Od dražih tetovaža ističe i tetovažu crvene zmije uz Perua, zelenu tetovažu macaklina iz Kolumbije i sićušnog majmuna na ruci iz Mexico Cityja. Otkrila je i da su joj najbolnije tetovaže one na prstima, te one s finijim detaljima. No, što se tiče broja tetovaža, na to ne zna dati odgovor.

- Odavno sam prestala brojati koliko tetovaža imam, sada ih samo skupljam i cilj mi je imati jednu baš iz svake države koju posjetim jer smatram da je to najbolji suvenir koji mogu imati iz mjesta kojeg posjetim - zaključila je.

