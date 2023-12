Nemojte ih zanemarivati: Na ove erogene zone važno je obratiti pažnju tijekom seksa!

Za odličan odnos pod plahtama nisu zaslužne samo klasične erogene zone koje svi već dobro znamo. Mnoge se nalaze svuda po našem tijelu, a vjerujemo da nekih niste ni svjesni. U nastavku vam donosimo top deset erogenih zona koje obavezno morate istražiti za što bolji užitak, piše Healthy Women.

Unutarnji dio bedra: Ovaj je dio tijela veoma osjetljiv, a plus, blizu je spolnih organa, što automatski podiže atmosferu i libido partnera. Lagano dodirujte unutarnji dio bedara prstima, ali za još jaču stimulaciju, upotrijebite jezik ili usne.

Uši: Zbog osjetljivosti kože i senzornih receptora, uši mogu biti senzualna zona mnogih. Lagano ljubljenje, lickanje ili grickanje ušne resice nikada nije na odmet.

Usne: Na usnama se nalazi najviše završetaka živaca nego na bilo kojem drugom dijelu tijela. Baš zato, nemojte usne koristiti samo za ljubljenje. Dodirivanje prstima, jezikom ili lagano grickanje donje usne neka bude sastavni dio vaših ljubavnih igrica.

Vrat: Za ovu zonu zaista nije potrebno mnogo objašnjenja. Dobro je poznata osjetljivost na vrat, pogotovo kada je riječ o ljubljenju. No, i lagano dodirivanje prstima može itekako uzbuditi partnera.

Klitoris: Ovo zaista nije potrebno mnogo objašnjavati jer je riječ o najčešćem uzroku ženskog orgazma. Prsti, vibrator ili jezik - uz odgovarajući tempo, užitak je neupitan. Stimulirajte sve ostale erogene zone pa tek onda dođite do ove najintenzivnije za što dulji užitak.

Stopala: Postoje mnogi s pravim fetišem na stopala, a s time dolaze i razno razne igrice s ovim ekstremitetom u glavnoj ulozi. Masaža stopala, lagano lizanje ili dodiri, svatko ima svoje omiljene predigre, a dok ne isprobate, ne znate.

Područje iza koljena: Iako ovaj dio tijela nikada ne dobiva mnogo pažnje, može biti veoma zanimljivo kada vas upravo partner ovdje počinje dodirivati. Koža je ovdje jako tanka te također puna živčanih završetaka, stoga preporučujemo da pokušate stimulaciju, možda se partneru svidi.

Pupak: Najveći plus kod ove zone je njezina blizina međunožju te samim time podiže atmosferu. Koristite jezik ili vrhove prstiju te se lagano spuštajte po trbuhu do najerogenije zone, no prvo se zaustavite kod pupka i dajte mu malo pažnje koja će dodatno uzbuditi partnera.

Unutarnji dio zapešća: Još jedna neočekivana, a veoma erogena zona. Na ovom području veoma lako osjetite puls, a vi ga činite još bržim. Masirajte ga vrhovima prstiju, jezikom ili usnama.

Bradavice: Ovo je još jedna dobro poznata erogena zona. Stimulacija bradavica aktivira jednake dijelove mozga kao vagina i klitoris, stoga je apsolutno jasno zašto ih ne smijete zapostaviti.

