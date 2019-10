Nemate partnera na Facebooku i niste upoznali njegove prijatelje? Možda ste mu samo zabava

Nekada nažalost vaš partner ne misli isto kao i vi i njegova glava nije u oblacima, nego vas koristi samo kao zabavu i kada mu je dosadno. Bright Side navodi nekoliko znakova na koje trebate obratiti pozornost prije nego što postane prekasno i vaše srce bude slomljeno.

1. Predanost nije u njegovom vokabularu. Ako pokrenete ozbiljan razgovor o vezi, a vaš partner odmah mijenjanja temu, znak je da o vašem odnosu ne razmišlja kao o nečem ozbiljnome.

2. Niste nikada upoznali njegove prijatelje ili obitelj. Ako vaš partner odvaja svoje privatno od vaše veze to je alarm da s vama ne misli ozbiljno, inače bi vas u nekom trenutku upoznao barem s jednim prijateljem. Također, ako prijatelje stavlja na prvo mjesto definitivno nije odabranik vašeg života.

3. Odnos je čisto fizički. Naravno da je fizička privlačnost bitna za uspješnu vezu, ali ako se veza temelji samo na fizičkom odnosu daleko je to od normalne i ozbiljne veze. Suprotno tome, ako se vaš partner raspituje o vama i vašoj prošlosti te želi iskusiti čim više događaja s vama, to je znak za početak zdrave veze.

4. Ti si mu uvijek na usluzi. Ako ste uvijek tu za vašeg partnera i jedino vi inicirate stvari, a kada vama nešto treba on je nedostupan to je znak da on na vas ne misli tako često kao što vi mislite na njega. Da biste testirali je li to istina, nemojte mu se javljati nekoliko dana pa ćete vidjeti njegovu reakciju.

5. Sve se planira u zadnjoj minuti. Iako spontanost može biti odlična stvar u vezi, ako je vaš partner nesposoban isplanirati večeru ili pravi dejt s vama nešto je tu sumnjivo. Posebno ako vam se javlja u neobično vrijeme, samo kada njemu odgovara.

6. Vaš partner nikada nije bio u ozbiljnoj i dugoj vezi. Ako je vaš partner jako mlad, neiskustvo je normalno, ali ako to nije slučaj postoji mogućnost da on nije sposoban vezati se za bilo koga. U tom slučaju nemojte kriviti sebe, jer vi definitivno niste krivac, dok bi on možda trebao potražiti pomoć.

7. Uvijek se nalazite na istom mjestu u isto vrijeme. Ako se uvijek nalazite u njegovom ''omiljenom'' kafiću četvrtkom navečer to može značiti da je to njegov teritorij na koji dovodi žene koje smatra zabavom. Dobro razmislite o tome, ako je to jedina aktivnost koju dijelite s vašim partnerom.

8. Niste Facebook prijatelji. Ako ste skupa samo u privatnosti, a nikad u javnosti to može značiti da on nije zainteresiran za ozbiljnu vezu ili čak nešto skriva. Možda niste njegova jedina partnerica?

9. Vaš razgovor je površan. Ako nakon nekoliko dejtova i dalje pričate samo o vremenu, sportu i o zadnjem filmu koji ste pogledali, vaš partner nije zainteresiran za duboke razgovore što bi značilo da ne želi ništa ozbiljno s vama.

