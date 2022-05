'Ne mogu uživati u seksu otkad sam saznao da je moja djevojka spavala s drugim muškarcem'

- Otkad smo se moja djevojka i ja pomirili, ne mogu uopće uživati u seksu. Prošlog listopada smo odlučili napraviti pauzu nakon tri godine veze. Odselio sam se zbog posla i udaljenost je izazivala napetost. Svaki put kada bismo se vidjeli, na kraju bismo se i posvađali, pa smo odlučili dati jedno drugome malo prostora. Nakon par tjedana sam mi je počela nedostajati i pomirili smo se, a onda mi je priznala što je učinila - napisao je jedan muškarac u pismu terapeutkinji za The Sun.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Djevojka mu je priznala da je nakon jedne noći, kada je bila u izlasku s prijateljima, popila malo previše te da je otišla u stan nekog stranca kojega je upoznala te noći i spavala s njim. Rekla mu je da njoj to nije značilo ništa, no on ne može izbaciti iz glave pomisao na to, i više uopće ne uživa u seksu sa svojom djevojkom.

- Naši spolni organi snažno su povezani s našim mozgom, pa su lako pod utjecajem onoga što se mentalno događa. Odustanite od seksa dok ne budete potpuno spremni. Možda prvo trebate malo više uvjeravanja da ona želi upravo vas. No, dobro razmislite i o tome možete li joj zapravo u potpunosti oprostiti i jeste li spremni krenuti dalje - odgovorila mu je terapeutkinja Deidre.

Jednojajčane blizanke zaručene za istog muškarca: "Želimo biti trudne u isto vrijeme"