Naučila je svog psa 15 čarolija iz Harryja Pottera i koristi ih kao naredbe: ‘Ovo je genijalno!’

Audriana Li, koja vodi profil @dobbyisafreedoodle na Instagramu i TikToku, kaže da je naučila svog trogodišnjeg psa da odgovara na čarolije "Harryja Pottera" kao na naredbe. “Znala sam puno prije nego što se Dobby pojavio da ću svog budućeg psa trenirati čarolijama iz 'Harryja Pottera' umjesto uobičajenim naredbama,” napisala je u naslovu nedavnog viralnog snimka.

“Volim se osjećati kao da imam stvarne čarobne moći svaki put kad ga zamolim da dođe, ostane ili da glumi da je mrtav." Naime, nazvala je svog psa pasmine Labradoodle po Dobbyju, kućnom vilenjaku iz serijala “Harry Potter”, piše NY Post.

U isječku od 51 sekunde objavljenom ovog mjeseca, Li je otkrila 15 čarolija iz "Harryja Pottera" koje njezin pas razumije. Koristila je uobičajene izraze iz "Harryja Pottera" i prilagodila ih naredbama koje imaju slična značenja.

Li je svog četveronožnog prijatelja počela podučavati nekim čarobnim čarolijama kada je imao samo nekoliko mjeseci. “Accio (dođi) bila je prva čarolija koju je Dobby naučio s 11 tjedana, a moj partner Liam je zapravo bio taj koji je Dobbyja naučio Accia!” nastavila je. “Dakle, ako Dobby reagira na čarolije Harryja Pottera, čini li ga to čarobnjakom? Ili me to čini vješticom koja baca čini na svog psa?" našalila se u svom opisu.

Obožavateljica "Harryja Pottera" znala je da će njezin pas biti zagriženi obožavatelj poput nje same. On razumije da "expelliarmus" znači "ispusti ga", "wingardium leviosa" je za "skoči gore", a "idi u Azkaban" je naredba za ulazak u njegov kavez. Inače se "Azkaban" se odnosi na zatvorsku tvrđavu u koju se šalju kriminalci čarobnjaci. "Otići u 'Azkaban' je moj osobni favorit - nasmijava me svake večeri poslati ga u 'Azkaban' i vidjeti ga kako sretno ide u svoj kavez!" Li je priznala.

Objasnila je proces u kojem Dobby uči naredbe, budući da su neke čarolije bile lukave. “'Protego' je trebao biti 'ostavi to', ali riječi 'ostavi to' izlaze iz mojih usta mnogo prirodnije kada Dobby pokušava jesti smeće u našim šetnjama, pa smo promijenili 'Protego' u 'ugurati', “, otkrila je. “Pokušali smo 'Petrificus Totalus' za 'ostani tu', ali to je bio prevelik zalogaj za naredbu koja se često koristi, pa smo se umjesto toga odlučili za 'Immobulus' (sada radimo na 'Petrificus Totalus' za 'lijepo sjedi').”

Li je otkrila da je najtraženija čarolija koju Dobby dobiva od obožavatelja "Avada Kedavra", što u prijevodu znači "pretvarati se da je mrtav". Vlasnica psa iz Kanade naučila je svog ljubimca knjigu čarolija od 15 naredbi, uključujući:

Relashio — vrati se

Stupefy — lezi

Confundus — vrti se

Glisseo — preskoči

Immobulus — ostani

Duro — pogni glavu

Ascendio — idi uz stepenice

Aguamenti — pij vodu

Dobbyjeva je na društvenim mrežama prikupio 28 000 vjernih pratitelja. "Zamislite da vičete 'Avada Kedavra' u javnosti sa štapićem koji svijetli", napisao je jedan obožavatelj. "Ovo je genijalno!", napisao je još jedan promatrač. "Znaju li drugi kada ga čuvaju ove stvari?", upitao je netko, a Li je odgovorila: "Imam Powerpoint prezentaciju od 12 stranica za pseću dadilju, jedna od stranica posvećena je njegovim čarolijama, kako ih izgovarati i što svaka znači!"

