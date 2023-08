Nakon samo sedam spojeva istetovirala ime muškarca: ‘Sada mi je neugodno...’

Kad prvi put počnete izlaziti s nekim, može biti vrijeme upoznati ga, ići na spojeve i uživati ​​u novom društvu - unatoč tome što ste svjesni da uvijek postoji briga oko obostranih osjećaja. Međutim, jedan muškarac nije imao ovaj problem jer mu je partnerica dala trajni znak da želi biti s njim, piše Mirror.

Naime, muškarac je bio užasnut što je, nakon nešto manje od dva mjeseca viđanja, točnije sedam spojeva, uzbuđeno otkrila da je tetovirala njegovo puno ime na bedro, a na njemu je bilo i srce, dajući mu dodatnu sigurnost koliko su jaki njezini osjećaji. Ali nije dobro prošlo jer se sada osjeća "uplašeno".

Dijeleći svoje muke na Redditu, muškarac upitao je: "Bili smo na 7 spojeva. Tetovirala je moje ime. Bojim se. Što da radim? Viđam ženu oko 1 mjesec i 3 tjedna. Rekla mi je da ima iznenađenje i došla je kod mene kući i dok smo pričali u mojoj sobi, povukla je haljinu do bedra i eto ga. Moje ime i prezime sa srcem." Ne znajući kako reagirati jer je ona bila tako sretna, muškarac je tvrdio, iako su bili u vezi mjesec dana, još uvijek je ne poznaje dovoljno dobro, pogotovo ne da bi donosio tako trajne odluke. Nakon što je to vidio, ostao je zbunjen zašto je to učinila.

"Gotovo sam se ugušio vlastitom slinom. Bila je tako sretna i uzbuđena što mi je to pokazala, a ja sam prestravljen. Nismo čak ni službeno u vezi. Što bi vi napravili? Sviđa mi se, ali je ne poznajem dovoljno. Tko bi to pri zdravoj pameti učinio?", dodatno je naveo u objavi, tražeći savjete drugih.

U pravom Redditovom stilu, mnogi su ljudi pohrlili u komentare dok su iznosili svoja mišljenja. Jedan korisnik se našalio: "Čestitamo na vjenčanju ", dok je drugi predložio: "Prvo provjeri je li tetovaža prava. Jer, ili izlaziš s psihopatom ili s nekim s apsolutno ubojitim smislom za humor."

