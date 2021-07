Najviše avanturističkog seksa ljudi imaju dok su na odmoru, tvrdi novo istraživanje

Odmor je idealna prilika za odmaranje od svakodnevnih obaveza, ali i za isprobavanje novih stvari, pogotovo kada se radi o seksu. Prema novom istraživanju stranice za upoznavanje IllicitEncounters, ljudi su skloniji avanturističkom seksu kada su na odmoru.

Istraživanje je provedeno na dvije tisuće ispitanika, a devet od deset osoba je priznalo da su imali uzbudljiviji seks kada su bili na odmoru, pogotovo kada se radilo o seksu na plaži.

Pijesak i more najpopularnije su mjesto za seks na otvorenom tijekom odmora - 39 posto muškaraca i 35 posto žena priznalo da je probalo seks upravo tamo.

Naime, kako piše Metro, prema ovom istraživanju mnogi parovi više su skloni seksu na otvorenom kada su na odmoru, a glavni razlog tome je što je daleko manja vjerojatnost da će sresti nekoga koga poznaju.

No, nije samo lokacija koja seks čini uzbudljivijim. Istraživanje je pokazalo da 82% muškaraca i 78% žena smatra da su praznici afrodizijak i češće priželjkuju seks kad uzmu pauzu od normalnog života. I naveli su tri glavna razloga zašto je to tako: ‘osjećam se sretnije jer je lijepo vrijeme’, ‘nosimo manje odjeće i to me napaljuje’ te ‘vjerojatno ću tulumariti kada zađe sunce’.

Vruće vrijeme definitivno ima ulogu. Znamo da kako se temperature penju, ljudi zaista postaju napaljeniji. Dodajte tome povećanu opuštenost i slobodno vrijeme, i nije ni čudo što je seks bolji kad smo na odmoru.

Međutim, manje je pozitivna strana toga što je, prema istraživanju, vjerojatnije da će ljudi varati ljeti i na odmoru. Polovica ispitanika u istraživanju, 54% muškaraca i 46% žena, rekla je da su varali svoje partnere dok su bili na odmoru.

