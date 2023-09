'Najbolja prijateljica više ne dolazi k meni od kad sam joj rekla da mi dijete ne zove razmaženim derištem'

Jedna se žena nedavno na Redditu požalila kako se posvađala sa svojom najboljom prijateljicom koja je njeno dijete nazvala 'razmaženim derištem', samo zato što je plakao. “Zamolila sam je da moje dijete ne zove tako jer ne želim da mu to uništi samopouzdanje”, ispričala je, objasnivši i da njezina najbolja prijateljica sama nema djece, te da općenito nije provela mnogo vremena s malom djecom, sve do nedavno kada je dosta vremena provodila kod nje, s njom i njenim dvogodišnjakom. “On vrišti i plače kad ne dobije ono što želi”, napisala je mama, dodavši: "Standardno ponašanje malog djeteta, zar ne?" Ipak, njena prijateljica, čini se, ne misli tako pa svaki put kad dijete zaplače komentira da je 'derište' i 'razmažen'.

“Objasnila sam joj da moj sin ima samo dvije godine i da još pokušava regulirati svoje emocije i zamolila je da moje dijete ne naziva derištem niti bilo kojim drugim pogrdnim imenom jer ne želim da mu to uništi samopouzdanje", ispričala je, dodavši kako čak i tete iz vrtića njenog sina hvale i govore da je najuspješniji i najnapredniji u grupi.

Isprva se, kaže. prijateljica ispričala, ali je odmah zatim dodala i da više neće k njoj dolaziti jer se ljuti zbog gluposti. "Rekla sam joj da nisam ljuta i da ga samo tako ne zove, no ona to nije shvatila i nastavila me ignorirati", rekla je mama, te je druge Reddit korisnike pitala je li pretjerala.

"'Više neću dolaziti'" ne znači "sada je problem riješen". Ona to kaže kao prijetnju da bi te navela da kažeš kako ti je zapravo drago što je bila gruba prema tvom djetetu...", napisao je jedan. “Ne... Niste u krivu. To apsolutno nije u redu”, dodao je drugi. “Neki ljudi prekorače crtu kada nije njihovo dijete u pitanju i nema ničeg lošeg da ih se podsjeti na granice. A za svoje dijete vi morate definirati granice", dodao je, prenosi NY Post.

