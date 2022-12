Na poslu su joj rekli da je njezina odjeća neprikladna: ‘Bila sam odjevena od glave do pete!’

Marie Dee ispričala je kako je smatrala da je u potpunosti u skladu s pravilima odijevanja na svom radnom mjestu u uredu, kada je obukla top s visokim ovratnikom i uske hlače. No, iz odjela za ljudske resurse upozorili su ju da je neprikladno odjevena, piše The Sun.

Preko snimke, u kojoj ona stoji ispred kamere u majici uzorka zmijske kože i crnim hlačama, Marie je napisala: "Jedna žena iz odjela ljudskih resursa u tjednom izvješću je napisala da je moja odjeća bila neprikladna." U opisu videa je napisala i da joj nije jasno što točno nije u redu, budući da je pokrivena od glave do pete.

Korisnici koji su pogledali video također su bili zbunjeni, te je većina stala na njezinu stranu.

- Stvarno mi nije jasno što im točno smeta - napisala je jedna korisnica.

"To je vjerojatno zbog tvojih oblina i jako me to ljuti", komentirala je druga, a treća je dodala: "Pa potpuno si pokrivena?!"

No, nije prvi put da su Marie u uredu ukorili zbog njezinoj odijevanja. U prijašnjim videima ispričala je da su ju jednom i poslali kući zbog njezine odjevne kombinacije, zbog čega su ljudi u komentarima počeli nagađati da je žena iz ljudskih resursa zapravo ljubomorna na nju.

- Izgledaš vrlo profesionalno, očito je ljubomorna na tebe. Nisi ti kriva - glasio je jedan komentar.

