Muškarac na Redditu pitao gdje danas pronaći curu, a evo što mu poručuju Hrvati i Hrvatice

Gdje danas, s obzirom na čudna vremena koja su nas zadesila, pronaći djevojku, pitao se jedan korisnik Reddita i opisao, ukratko, što traži.



Za sebe smatra da je 7.5-8.2/10 što se tiče fizičkog izgleda, a traži ozbiljnu curu za vezu. Tinder i slične aplikacije mu nisu zanimljive, ne zalazi baš u klubove i na partije, pa ne zna gdje pronaći "curu koja se zna ponašati". Hrvati i Hrvatice brzo su mu dali odgovore.

Neki smatraju da će teško upoznati nekog novog ako ne zalazi na zabave i ne izlazi u klubove/kafiće, ali ni ako će čekati da netko samo dođe u njegov život. "Moraš početi zvati ljude na cugu, ne samo cure, graditi prijateljstva i onda ćeš preko tih ljudi upoznati nove, ali najčešće na zabavama - na koje nećeš biti pozvan ako nisi dobar ni sa kim. Druži se", savjetuje mu je dan korisnik.

Sličan savjet dao mu je još jedan korisnik koji tvrdi da je najjednostavniji način pitati djevojke svojih prijatelja imaju li neke prijateljice s kojima bi se mogao upoznati.



Dio kaže da bi trebao upisati neki ples, tečaj, radionicu, a drugi dio kaže da ne bi trebao izbjegavati Tinder i slične mreže jer su oni sami sadašnje partnere upoznali upravo tamo.



Najviše odgovora glasilo je - bilo gdje, doslovno.



"Doslovno bilo gdje ako ti to društveni kontekst dopušta. Najlakše je naći nekoga u klubu, ali ljudi se spajaju na svakakvim mjestima. Ako samo stojiš s pivom u ruci u kutu, nećeš naći ništa", poručuje mu jedan mladić, a nadovezuje se i drugi: "Bilo gdje. Jednom mi je ženska uletjela u muškom zahodu jer sam je pustio ispred sebe, a u ženskom je bila gužva.



Javio se i jedan mladi korisnik koji trenutno ima djevojku, ali što je stariji, kaže, shvaća da bi muškarci trebali koristiti sve prilike za "uletavanje" curama.



"Smatram da bi svakoj curi koja ti se svidi, koju vidiš negdje slučajno, neciljano, trebao prići i pokušati razmijeniti broj. Znam da čudno zvuči, ali sad kad sam u vezi vidim zapravo koliko to nije teško i koliko je to u svijetu odraslih drugačije. Ne moraš ciljano nikamo ni ići da bi nekoga upoznao, može to biti i netko od prijatelja. Ne treba se ustručavati i treba prihvatiti poraz tu i tamo ako te cura i odbije. A što se tiče ljubavi/zaljubljenosti, ona dođe spontano i u jednom trenutku ćeš samo shvatiti da je s nekom osobom to-to. Uglavnom, ako ti se neka cura svidi u kafiću ili u gradu, priđi joj, nemaš što izgubiti. Ja recimo učim za faks u NSK i tu ima puno prilika za moje prijatelje", objasnio je.

