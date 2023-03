Muškarac ispričao: ‘Varam svoju djevojku i zbog krivnje se više ne mogu seksati s njom’

- Ne mogu se seksati sa svojom djevojkom jer sam varalica s grižnjom savjesti. Ona je već jako seksualno frustrirana i moli me da joj ugodim, ali ne mogu kad se gadim sam sebi. Spavam s bivšom kolegicom, ali imam seksualnu vezu i s jednom od svojih klijentica. Osim toga,koristim i aplikacije za upoznavanje ljudi kad sam napaljen - napisao je jedan muškarac u pismu za kolumnisticu Daily Stara, Jane O'Gorman.

Sve žene u njegovom životu misle da je pristojan i dobar muškarac, ali on ne može prestati govoriti laži. Obećava novac, sigurnost i pristojnu budućnost svakoj ženi koju upozna. Njegova bivša kolegica i on su radili zajedno prije mnogo godina. Sjeća ga se kao divnog i brižnog muškarca, a kako sam kaže, on više nije ta osoba. Sada sam sebe opisuje kao sebičnu i okrutnu osobu.

- Moja mi klijentica plaća puno novca da joj popravim kuću. Ona misli da ćemo zauvijek biti zajedno, ali ja je samo cinično koristim za zabavu. Čak i djevojke za povremene veze pretpostavljaju da sam slobodan i dobar muškarac. Moj život je komplicirana zbrka i mrzim ono što sam postao. Moja djevojka zaslužuje nekoga puno boljeg od mene. Nježna je i ljubazna i bila je uz mene u nekim teškim trenucima vezanim za zdravlje, posao i još mnogo toga. Očajnički je želim zadovoljiti, ali ne mogu. Moj mozak to želi, ali moje tijelo kao da to odbija - dodao je.

Zabrinut je da ju ne povrijedi i da će se ona početi osjećati loše u vezi svog izgleda, zbog njegove nemogućnosti da se seksa s njom. Priznaje i da ponekad namjerno počne svađu prije spavanja samo da ona odjuri u neku drugu sobu i pusti ga na miru.

Kolumnistica Jane odgovorila mu je da ne može nastaviti mučiti svoju djevojku na ovaj način, te da mora prestati raditi te stvari i početi joj govoriti istinu. Savjetovala mu je da joj objasni da nije osoba kakvu ona treba, te da nije onakav kakvim se predstavlja.

- Budite iskreni o svojim drugim ljubavnicama i svojoj ovisnosti o aplikacijama za upoznavanje. U ovom trenutku niste fer. Učinite pristojnu stvar i priznajte sve prije nego ona sazna istinu i ostane ponižena i slomljena srca. Mnoge dugoročne veze propadnu nakon nekog vremena. Odrastamo, žudimo za novim iskustvima ili jednostavno "skrenemo s puta". Ono što ne možete nastaviti raditi je ostavljati svoju djevojku u neizvjesnosti. Ona zaslužuje dobrog muškarca i zadovoljavajući seksualni život, i ako ne osjećate da to joj to možete pružiti, ona to mora znati. Isto vrijedi i za druge žene s kojima ste u vezi. Kako očekujete da se pogledate u ogledalo i vratite svoju samovrijednost kada sebično sjedite na "nekoliko stolica"? Osim ako se ne suočite sa svojim demonima i ne učinite pravu stvar, tada će 2023. biti potpuna katastrofa, za mnogo ljudi koji to nisu zaslužili - odgovorila mu je kolumnistica Jane.

