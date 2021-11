Muškarac iskreno otkrio: 'Rastao sam se od supruge zbog strastvenog poljupca s nepoznatom ženom'

- Nepoznata žena mi je pomutila misli kad sam sa svojim prijateljima izašao na piće. Bila je sitna s prekrasnim osmijehom. Imali smo kontakt očima cijelu večer i kad je prošla pokraj mene šapćući: "Zdravo, ljepotane", trbuh mi se prevrnuo - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Na kraju noći izašao je zapaliti cigaretu i ona je krenula za njim. Nikada prije nije osjetio takvu privlačnost i na kraju su se strastveno poljubili prije nego što ih je jedan od njegovih prijatelja prekinuo. Nije imao vremena dobiti njezin broj, ali stalno je u potrazi za njom.

- Ovaj susret me je toliko zbunio da sam rekao supruzi da želim raskinuti naš brak i sada smo se razišli, iako još uvijek živim u kući dok ne riješim svoj stan. U braku smo bili 15 godina i imamo dvije male kćeri. Moja supruga se brinula za našu djecu dok sam ja uvijek bio zauzet poslom. Slagali smo se i bilo nam je ugodno zajedno, ali smo više prijatelji nego ljubavnici. Naš seksualni život je stao prije više od godinu dana - nastavio je.

No, iako su se sada razišli, nekoliko su puta nekako završili u krevetu i seks je bio odličan, iako više nema osjećaja prema njoj. Supruga ga je čak zamolila da ide s njom na bračno savjetovanje i čak je predložila da krenu ispočetka, ali njegovo srce nije u tome. Ona kaže da je to nešto na čemu mogu raditi, ali on nije uvjeren.

- Gotovo svi ponekad možemo osjetiti privlačnost prema drugome, ali vaše ponašanje ukazuje na krizu srednjih godina. Znam da kažete da ste vi i vaša supruga više kao prijatelji, ali s 15 godina braka bit će pozitivnih stvari u vašem odnosu koje zanemarujete. Svojoj ženi i kćerima dugujete da se ozbiljno potrudite da to uspije. Moguće je ponovno se zaljubiti, ali ne povećavajte bol svoje žene seksom ako nemate namjeru pokušati da vaša veza funkcionira - odgovorila mu je Deidre.

