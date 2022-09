'Moja supruga više nije zainteresirana za seks: Osjećam se kao da smo prijatelji koji žive zajedno'

- Moja supruga ima 51 godinu, a ja 56 i gotovo da se uopće više i ne seksamo. Ona kao da više uopće nema volje za seksom, a ja bih volio da se to promijeni. Svake večeri kada legnemo u krevet nadam se da ćemo biti intimni, ali sve što ona želi je njezina knjiga koju čita prije spavanja. Tu i tamo imamo seks, ali uvijek sam ja taj koji se trudi i sve radi. Mislim da ona ima osjećaj kao da je to neki zadatak koji mora što prije obaviti - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Kada on pokuša nešto pokrenuti i biti romantičan, supruga ga jedva dodiruje i ne čini se kao da uživa u tome. Čini mu se kao da uvijek samo čeka da što prije bude gotovo. On ima jaku želju popraviti tu situaciju, ali ne zna što više može učiniti.

- Ne želim biti u braku bez seksa, a i smatram da smo još premladi da bismo odustali od intimnosti. U zadnje vrijeme više je kao da smo samo neki prijatelji koji žive zajedno - nastavio je.

- Ovo ne mora biti kraj vašeg seksualnog odnosa. Kada žena uđe u 50-te, menopauza može utjecati na libido i ponekad seks više nije tako visoko na listi prioriteta. Ona je vaša žena pa biste s njom trebali moći razgovarati o bilo čemu. Objasnite joj da ste zabrinuti zbog nedostatka njezine seksualne želje i da je želite podržati. Potaknite ju da razgovara sa svojim liječnikom opće prakse ako je zabrinuta. Postoje i razni tretmani koji joj mogu pomoći - odgovorila mu je Deidre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!