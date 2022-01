'Moja mama vara mog očuha i bila je s barem 15 drugih muškaraca, a ja ne znam trebam li mu reći...'

Jedna je 18-godišnjakinja nedavno ispričala da zna da njena mama stalno vara očuha i želi mu to reći, ali ju je ona zamolila da ništa ne govori...

Djevojka je rekla da je mama u posljednje dvije i pol godine njenog očuha, a svog zaručnika, prevarila s najmanje 15 različitih muškaraca, a njoj je, kaže, sve teže o tome šutjeti.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

Očuh joj je, dodaje, sjajan i ljubazan, a njena mu mama veći dio njihove veze nije bila vjerna, a nedavno se za njega i zaručila.

- Prvo ga je prevarila s jednim svojim bivšim, a kasnije sigurno s njih 15 - rekla je i dodala da 'ni sama ne zna kako to tako dobro skriva, ali on o ničemu nema pojma'.

- On je super muškarac i odlična očinska figura i mrzim gledati i kako joj daje svu svoju ljubav, dok ona spava sa svima okolo - rekla je, a mamu nije, kaže, briga ni što je njoj to teško skrivati

- Da sam ja na njegovom mjestu sigurno bih to htjela znati ali ne želim uništiti svoj odnos s mamom - napisala je na Redditu, gdje joj je većina savjetovala da mu ipak kaže.

- Reci mu tako da može nastaviti s nekim drugim i prestati gubiti vrijeme na tvoju mamu - napisao je netko u komentarima.

- Ako mu kažeš, vas dvoje i dalje možete ostati u dobrim odnosima, no ako sam sazna za prevare i za to da si ti znala godinama, to više neće biti moguće... - napisao je jedan korisnik, a neki su predložili i da ga zamoli da ne kaže mami da je od nje doznao; pa tako sačuva i dobar odnos s njom, prenosi The Sun.

Plaše se slomljenog srca: Ovi horoskopski znakovi boje se ljubavi i zaljubljivanja!