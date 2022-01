'Moj suprug je sjajan, ali je dosta stariji od mene pa sam izgubila želju za seksom'

– Imam 27 godina i udana sam za sjajnog muškarca koji ima 48 godina. Imamo zajedničku četverogodišnju kćer, lijep dom i lijep način života, ali postoji veliki problem. Ne sviđa mi se i ne želim se seksati s njim, čak me i pomisao na to sada odbija – napisala je jedna djevojka za Mirror.

Nije bilo tako loše na početku, ali, ako je iskrena prema sebi, nikad ju nije fizički privlačio, više se radilo o činjenici da je tako ljubazan, brižan i velikodušan. Nikad nije imala nikoga da se brine o njoj kao on i zbog toga se osjećala jako sigurno i voljeno, što joj je bilo privlačno.

– Znam da on osjeća suprotno - uvijek govori kako sam seksi i kako je sretan što je sa mnom i uvijek je spreman za seks. Nekoliko puta sam skoro prekinula brak, ali nikad nisam mogla, zbog čega se osjećam loše. Stalno viđam druge muškarce koji mi se sviđaju i pitam se kako bi bilo biti u braku s njima – nastavila je.

– Volite i poštujete ga kao prijatelja i oca, ali nema iskre, seksualne kemije ni te intimne veze koja je potrebna da vas drži zajedno. Mislim da možete ponovno zapaliti seksualnu iskru, ali ako je nikada niste imali, onda mislim da je ne možete stvoriti ni iz čega. Mislim da se bojite otići jer vam on pruža sigurnost – započela je svoj odgovor Coleen Nolan.

– Odreći se lijepog, stabilnog života s nekim tko vas obožava je teško i to je rizik. Međutim, niste sretni i dugoročno je teže i usamljenije biti s nekim koga ne volite. On također zaslužuje biti sa ženom koja želi biti s njim. Nikada nije lako prekinuti vezu, pogotovo kada znate da vas druga osoba stvarno voli. Objasnite mu da ga još uvijek volite, više niste zaljubljeni u njega i da to nije dobra situacija ni za jednog od vas – savjetovala ju je stručnjakinja.

