Mlada žena ostala u šoku: 'Suprug je odlučio uzeti moje prezime, a onda je uslijedio pakao…'

Jedna žena na Redditu ispričala je zašto odbija slijediti tradicionalna pravila o prezimenima i kako je to, umjesto romantike, u njezin brak unijelo pravu obiteljsku dramu. Napisala je da je s mužem u vezi pet godina, a u braku nešto više od jedne. Opisuje ga kao najdobrodušnijeg i najstaloženijeg čovjeka kojeg poznaje, nekoga tko se rijetko uvrijedi i tko nikad ne traži probleme. No ona je, kaže, oduvijek imala jednu jasnu želju: da njezina buduća djeca nose njezino prezime, piše People.

'Nije riječ o egu, rušenju tradicije ili feminizmu iz inata', objasnila je. Jednostavno je jako vezana uz svoje prezime i ne može zamisliti da njezina djeca nose neko drugo. Kada su se zaručili, otvoreno je to rekla budućem suprugu. Očekivala je otpor, svađu ili čak prekid, ali on ju je, kako piše, iznenadio rečenicom: 'Ja ću uzeti tvoje.' Nakon vjenčanja odradili su svu papirologiju i muž je zakonski preuzeo njezino prezime.

Problem je nastao u njegovoj obitelji. Opisuje ih kao glasne i izrazito tradicionalne, a njihova reakcija bila je sve samo ne suzdržana. Svekar ju je, tvrdi, počeo nazivati 'gospođicom Moderna Žena' izrazito podcjenjivačkim tonom, dok je svekrva rodbini sugerirala da ga je ona 'opčinila'. Žena piše da članovi obitelji ozbiljno vjeruju kako je upotrijebila nekakav 'vudu' ili 'vještičje čini' da ga natjera da 'napusti krvnu lozu'.

Isprva je to pokušala ignorirati, ali situacija se, kaže, samo pogoršavala. Svekrva je plakala zbog 'gubitka sinove ostavštine', svekar ga je za jedan blagdan odbio uopće pozvati, a teta joj je navodno rekla da bi se trebala 'pokajati prije nego čarolija prestane djelovati'. Unatoč svemu, muž je čvrsto stao uz nju i ponavljao da je odluka bila njegova, da ona nije manipulirala njime i da mu se iskreno sviđa što dijele isto prezime.

Ipak, pritisak je počeo ostavljati trag. Par više ne dobiva pozive na obiteljska okupljanja, a rodbina je navodno poručila da neće dolaziti u njihovo 'prokleto kućanstvo' kada dobiju djecu. Dodatno ju je pogodilo što joj neki prijatelji govore da je jednostavno trebala uzeti njegovo prezime jer nije vrijedilo drame. Ona, međutim, naglašava da supruga nije nagovarala, niti tražila da uzme njezino prezime, samo je rekla da svoje neće mijenjati, a on je tu ideju sam predložio.

U komentarima su se javili brojni korisnici i većinom stali na njihovu stranu. Jedni poručuju da su ona i muž donijeli zajedničku odluku i da se rodbina treba pomiriti s time, dok drugi ističu da je posebno važno što muž ne popušta pritiscima i bira svoj brak umjesto toksičnih obiteljskih očekivanja. Kako god završilo, ova priča pokazuje kako jedna naizgled administrativna odluka u nekim obiteljima i dalje može izazvati pravi mali rat tradicije i modernog života.