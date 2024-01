Mislite da je WC školjka mjesto s najviše bakterija u kući? Iznenadili biste se što je prljavije!

Slavine obično povezujemo s čišćenjem i pranjem. Pranje ruku izvrstan je način za sprječavanje širenja klica i bakterija, zar ne? No može li pranje ruku donijeti više štete nego koristi. Neki virusi mogu preživjeti na površinama od nehrđajućeg čelika do 72 sata, a bakterije poput salmonele mogu živjeti na površinama do 4 sata, piše John The Plumber.

Svaki put kada rukujete sirovom piletinom ili svinjetinom i okrenete ručku kuhinjske slavine da operete ruke, širite klice sa sirovog mesa na ručku slavine. Nakon pranja ruku velika je vjerojatnost da ćete uhvatiti tu istu ručku da zatvorite vodu. Isto vrijedi i za pranje ruku nakon korištenja toaleta, nakon posla i nakon bilo kojeg pranja ruku.

Osim ako ne dezinficirate ručku svoje slavine između svake upotrebe, riskirate prenošenje ili primanje klica i patogena. I, osim ako marljivo ne koristite papirnate ručnike da zatvorite slavinu nakon pranja ruku u svom domu, možda pozivate neke od mikroba natrag na svoje svježe očišćene ruke.

Osim toga, oko 80 posto krpa ili spužvi kojima se brišu kuhinjske površine sadrže opasnu kombinaciju bakterija. Istraživanje britanskog vijeća za higijenu pokazalo je da se na trećini kuhinjskih slavina nalazi nezadovoljavajuća razina bakterija, dok se te iste bakterije nalaze na tek 15 posto vodokotlića.

Na 14 posto slavina nalaze se potencijalno smrtonosne bakterije E. coli, dok su iste pronađene na tek šest posto zahodskih školjki. Stafilokoki aureus koji uzrokuju razne bolesti, uključujući upalu pluća, pronađeni su na osam posto slavina. Većina tih bakterija prenosi se na slavine putem prljavih ruku nakon korištenja toaleta i dalje se šire kontaktom.

Bakterije koje truju hranu poput salmonele po kuhinjskim prostorima najčešće se širu pomoću kuhinjskih spužvi i krpa. Istraživanje je pokazala da su legla bakterija, osim slavina i ručica na vodokotlićima, najčešće dječje stolice hranilice, daske za rezanje, daljinski upravljači i telefoni.

Daske za rezanje, daljinski upravljač...Ove stvari u kućanstvu prljavije su od - toaleta!