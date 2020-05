Mislim da me supruga vara s drugom ženom jer sam pronašao grudnjak koji nije njen

Jedan muškarac sumnja da ga njegova supruga vara i ima aferu. No kada je pronašao grudnjak druge veličine počeo je sumnjati da ga njegova supruga vara s drugom ženom. Iako ona tvrdi da nema ništa između njih, on joj ne vjeruje pa je pitao psihoterapeutkinju Deidre što da sada napravi, prenosi The Sun.

“Rješavao sam križaljku kada sam se sagnuo po kemijsku olovku koja mi se otkotrljala ispod kreveta. Pronašao sam grudnjak veličine 40D, moja supruga nosi 36C. Naravno da sam bio zbunjen pa sam pitao suprugu kako je došao tamo. Rekla mi je da je s par prijateljica probavala haljine te da ga je vjerojatno jedna od njih slučajno ostavila. To mi nije imalo smisla, pogotovo jer je prije šest mjeseci postala hladna i više se ne želi seksati sa mnom. Brinem se da ima aferu s drugom ženom. Možda sam paranoičan, ali svaki put kad joj spomenem nešto, naljuti se na mene”, ispričao je.

Deidre mu je odgovorila: “Da je vaša supruga imala ljubavnicu, postoji vrlo mala vjerojatnost da je ona otišla doma bez grudnjaka. Kada žene isprobavaju odjeću, često ponesu više grudnjaka jer različiti krojevi zahtijevaju različite stilove grudnjaka. Vaša supruga je vjerojatno ljuta zbog vaše pretpostavke, ali nešto je sigurno loše u vašem odnosu ako ona ne želi seks. Recite joj da vam nedostaje intime i pokušajte razgovorom pronaći problem i rješenje za njega.”

