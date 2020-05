'Moja djevojka želi ponoviti seks u troje s prijateljicom, ali više nisam siguran u to'

Jedan muškarac imao je seks u troje sa svojom djevojkom i njezinom najboljom prijateljicom. One sada to žele ponoviti, ali on misli da to baš i nije dobra ideja pa je pitao psihoterapeutkinju Deidre za pomoć, prenosi The Sun.

“Bio sam kod svoje djevojke kada je njezina prijateljica pitala može li doći. Imam 21 godinu, a one 20. Prijateljica moje djevojke je jako zgodna, zgodnija od moje cure, ali ima lošu reputaciju. Tu večer smo bili sami doma pa smo popili i puno alkohola. U jednom trenu njezina prijateljica me počela ispitivati osobna pitanja, poput s koliko sam cura bio i jesam li ikad imao seks u troje. Kada sam odgovorio ne, ona je predložila da ga imamo sada. Mislio sam da će moja djevojka biti šokirana, ali ona je pristala na to”, ispričao je.

Počeli su se ljubiti i dodirivati, a na kraju su imali seks u troje u njihovoj dnevnoj sobi. Osjećao se odlično, a kasnije su odlučili da ne žale ni za čime. Idućeg dana, njegova djevojka samo je o tome pričala i sugerirala da će u budućnosti sigurno još jednom ponoviti sve, ali one je shvatio da to nije dobra ideja. “Što ako nešto pođe po zlu s kondomom i jedna od njih dvije zatrudni? Pričao sam sa svojom djevojkom, ali znam da ona misli da sam čudak i kukavica. Kako mogu doprijeti do nje da shvati da je to bilo samo jednom, bez da ona misli da sam dosadan?”, upitao je Deidru.

Ona mu je odgovorila: “Ponekad se trebamo boriti za ono što mislimo da je ispravno, bez brige o tuđem mišljenju. Imaš dobre razloge da ne želiš imati seks u troje. Postoji rizik trudnoće, prenošenja seksualnih bolesti, ali i mogući emocionalni problemi. Čini se da si povrijeđen i pitaš se je li tvojoj djevojci stvarno stalo do tebe ili si joj samo jedan korak u njezinoj seksualnoj avanturi. Iskreno joj reci da ne želiš seks u troje i objasni svoje razloge, trebate poštivati zbog toga. Ako te krene napadati, znat ćeš da nije prava djevojka za tebe dugoročno.”

