Želite povećati seksualno zadovoljstvo? Ovaj trik pomoći će kod postizanja orgazma

Stenjanje tijekom seksa je neverbalni način komunikacije kojom žene daju svojim partnerima na znanje da uživaju u onome što rade. Ispuštanje zvukova tijekom seksa također može biti znak zadovoljavajućeg i uzbudljivog seksualnog života, prema jednom istraživanju iz 2012. godine. Iako je stenjanje nehotična reakcija, postoje osobe koje ga više naglašavaju kako bi užitak bio veći, prenosi Women's Health. U tome zapravo nema ništa loše, već pomaže ženi da postigne orgazam, smatra dr. sc. Laurie Mintz, autorica knjige 'Becoming Cliterate'.

“Razna istraživanja kažu da što dublje proživljavate seksualno iskustvo, to će vaši zvukovi biti manje potisnuti. Vaše stenjanje tako služi za pojačavanje vlastitog uzbuđenja”, objašnjava Mintz. Dobar seks djeluje kao oslobađanje, a glasno stenjanje je dio tog procesa koji omogućava potpuno uranjanje u zadovoljstvo.

Glasno stenjanje tijekom seksa može pomoći ženi da postigne jači i bolji orgazam. “Kada žena stenje tijekom seksa, njezino grlo se otvara, disanje usporava, a mišići na dnu zdjelice se opuštaju. To može dovesti do iznimno snažnog orgazma”, rekla je. “Ipak postoje ljudi koji ne stenju tijekom seksa i to je sasvim u redu. Dok stenjanje pomaže nekim ljudima da se uzbude i dožive zadovoljstvo, drugima samo smeta. Ponekad stenjanje odgovara raspoloženju, a ponekad biste radije uživali u tihom seksu”, objasnila je Nicole Buratti, stručnjakinja za seks i ljubavne odnose.

Može li se stenjanje naučiti?

“Iskreno, kao i kod većine stvari, uvijek preporučujem da prvo isprobate sami. Sljedeći put tijekom masturbacije, dopustite sami sebi da stenjete. Započnite s dubokim udahom te ga polako ispuštajte i uzdišite tako da se čuje. Obratite pažnju kako to djeluje na vaše seksualno uzbuđenje te kakve osjećaje budi u vama”, objašnjava Buratti. Također preporučuje otvoren razgovor s partnerom te da pokušate zajedno glasnije voditi ljubav. Samo zapamtite da su zvukovi i stenjanje drugačiji kod svake osobe, zato se prepustite užitku i ne razmišljajte o zvukovima koje proizvodite.

Imajte na umu da glumljenje neće pomoći u vašem seksualnom uzbuđenju, čak bi moglo imati suprotan učinak i pogoršati vaš seksualan život. Stenjanje bi trebalo biti poticaj i vodič vašem partneru, a glumljenje bi moglo poslati krive signale. “Glumljenjem samo učimo našeg partnera da radi ono što nam zapravo ne odgovara i ne utječe na naše seksualno zadovoljstvo”, objasnila je Mintz.

Pogledajte kako si Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož: