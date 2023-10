Mislili ste da je WC daska najprljavije mjesto u vašem domu? Ovi predmeti prekriveni su klicama!

Ako ćemo dubinski čistiti bilo gdje u kući, to će vjerojatno biti WC. Ipak, mogli biste se užasnuti kada saznate da vaš jastuk, staklenke za začine ili zdjela za kućne ljubimce mogu biti jednako prljavi. Prema novoj studiji Službe za sigurnost hrane i inspekcije Ministarstva poljoprivrede SAD-a (FSIS), više od 200 000 različitih vrsta kukaca, bakterija i gljivica živi u našim domovima u bilo kojem trenutku. I premda vam većina neće naškoditi, neki mogu izazvati gadne bolesti, a vrebaju na mjestima na koja najmanje sumnjate, prenosi Daily Mail.

Dr. Jonathan Cox, viši predavač mikrobiologije na Sveučilištu Aston u Birminghamu, provodio je studiju o obiteljskim kućama, koja je otkrila da su mnogi kućanski predmeti bili prekriveni s više bakterija i fekalnih tvari nego zahodske sjedalice.

VEZANI ČLANCI:

Daske za rezanje: Mnoga mjesta u kući s visokim stupnjem klica nalaze se u visokokontaktnim područjima u kuhinji, primjerice na daskama za rezanje. Bakterije poput E. coli, Salmonella i Campylobacter ovdje se lako mogu proširiti iz neopranog povrća, sirovog mesa i peradi. Ove bakterije mogu uzrokovati trbušne probleme, pa čak i trovanje hranom.

Staklenke za začine: Često dodirujemo neke predmete, poput staklenki sa začinima, ali nikad ih ne pomislimo očistiti. Ostale dodirne točke uključuju ručke kuhala za vodu, kao i kuhinjske slavine, sudopere, knjige s receptima i otvarače za konzerve, ostavljajući iza sebe bakteriju Staphylococcus aureus, koja opet može uzrokovati trbušne tegobe.

Torbica za šminku: Poklopci i čekinje aplikatora za make-up glavno su mjesto za bakterije, osobito ako se šminka često iznosi izvan kuće. Ove klice mogu uzrokovati infekcije kože i očiju. Savjetuje se, zato, čuvanje make-up proizvoda u čistom suhom prostoru na sobnoj temperaturi. Također bi se kistovi za šminkanje trebali prati jednom tjedno sapunom i vodom ili čistiti alkoholnim raspršivačem. Mnogi liječnici preporučuju zamjenu kozmetike svakih šest mjeseci i izbacivanje šminkanje očiju ako ste imali infekciju.

Daske za rezanje, daljinski upravljač...Ove stvari u kućanstvu prljavije su od - toaleta!

Daljinski upravljač: Predmeti kao što su daljinski upravljači za TV i kontrole za videoigre, koje obično koristi više članova obitelji, mogu pomoći u razmnožavanju bakterija. A, brojna su istraživanja daljinski upravljač za TV označila kao najprljaviju stvar u kući. U studiji iz 2020. godine pokazalo se da su daljinski upravljači za televizor 20 puta prljaviji od WC školjke te da sadrže velike elemente plijesni, bakterija i kvasca. To je zato što daljinski upravljači padaju na pod, gube se u sofi, na njih se nakašlje, kiše i uzima ih se prljavim rukama. Većina daljinskih upravljača također nije dizajnirana za jednostavno čišćenje. Druga je studija pokazala da su najgori hotelski daljinski upravljači koji sadrže tragove urina, sjemena ili fekalija. Također su bili domaćini brojnim virusima prehlade i drugim bacilima.

Perilica rublja: Ostavite mokro rublje u stroju čak i nakratko i to može uzrokovati bujanje klica. Ako je odjeća mokra dulje od 30 minuta, najbolje je napraviti još jedan ciklus. Također, obrišite površinu na kojoj slažete čistu odjeću. Vrijedno je napomenuti da kada ručnike ili posteljinu koristi više od jedne osobe, klice se, koje dolaze iz kože, nosa ili crijeva osobe, mogu širiti među njima. A, kada netko rukuje prljavim rubljem, osobito prljavim donjim rubljem, klice se mogu proširiti na njegove ruke.

Stubišta i ograde: Možda nije iznenađujuće, osobito s djecom u kući, da se na ogradama i stubištima nalazi skupina bakterija koja se zove Staphylococcus aureus. One mogu dovesti do trbušnih tegoba i kožnih infekcija. Neki sojevi također su otporni na antibiotike. Da biste dezinficirali drvenu ogradu, prvo obrišite svu nečistoću. Zatim ga poprskajte otopinom vode i octa u omjeru 2:1 da prodre u prljavštinu. Ostavite minutu pa obrišite.

VEZANI ČLANCI:

Spužve za čišćenje: Koristimo ih za čišćenje naše kuhinje, ali zapravo su jedna od najprljavijih stvari u našoj kući. Studija iz 2017. godine, objavljena u Scientific Reports-u, pokazala je da spužve imaju masovnu kolonizaciju određenih vrsta bakterija. Jedna je studija čak otkrila da je 75 posto njih bilo pozitivno na salmonelu, E. coli i fekalne tvari. Smatra se da ljudi pokušavaju izvući što više mogu iz svojih spužvi i bacaju ih tek kad se pojavi vidljiva prljavština, što dovodi do toga da su plodno tlo za gotovo 400 vrsta bakterija. Preporuka je da spužve mijenjamo najviše svaka dva tjedna. Možete ih prati i u perilici posuđa, ali to nije uvijek učinkovito. Ili ih zamijenite četkom za suđe, koja sadrži manje vrsta bakterija.

Posude za sol i papar: Poznato je da su to loša mjesta za klice u kući, a jedna studija pokazuje da će vjerojatno biti utočište E.coli. U studiji Sveučilišta u Virginiji iz 2008. godine, istraživači su zamolili 30 odraslih osoba koje su počinjale pokazivati ​​znakove prehlade da navedu 10 mjesta koja su dodirnuli u svojim domovima u proteklih 18 sati. Nakon testiranja tih područja na klice, otkriveno je da su virusi pronađeni na 41 posto testiranih površina. Sve testirane posudice za sol i papar bile su pozitivne na viruse prehlade.

Računala i mobilni telefoni: Istraživanje iz 2016. godine pokazalo je da su prosječno računalo ili tipkovnica 20 000 puta prljaviji od daske za WC, redovito zadržavajući stafilokok koji dovodi do probavnih problema. Mobiteli su također veliki problem jer ih većina ljudi nosi posvuda, od čekaonice liječnika opće prakse do stola na kojem večeraju. Također, što više klica skupljaju telefoni, više se tih klica dodiruje. Jedna je studija otkrila 17.000 kopija bakterijskih gena na telefonima srednjoškolaca. Znanstvenici sa Sveučilišta u Arizoni otkrili su da mobilni telefoni prenose 10 puta više bakterija od većine WC školjki.

GALERIJA: Maslinovo ulje kao sredstvo za čišćenje? Evo gdje će napraviti `čuda`

Aparati za kavu: Tradicionalni aparati za kavu ili aparati za Nespresso, posebno dio koji pohranjuje vodu, mogu sadržavati sve vrste negativaca, kao što su Salmonella i E. coli. Nacionalna sanitarna zaklada (NSF) otkrila je da se bakterije, klice i plijesan mogu razmnožavati na spremnicima vode u aparatima za kavu. U nekima su čak pronašli koliform, soj bakterije koji može uzrokovati proljev. Lisa Yakas, iz Nacionalne sanitarne zaklade, rekla je da biste uvijek trebali isprazniti neiskorištenu vodu iz aparata za kavu i ostaviti poklopac da se osuši.

Posude i posteljina za kućne ljubimce: Prema dobrotvornoj udruzi za životinje USPCA, zdjelice za kućne ljubimce treba prati jednako redovito kao i ljudske zdjelice i tanjure. Ali, studije pokazuju da su zdjelice za kućne ljubimce često leglo salmonele i E. coli od kojih se vi i vaši ljubimci možete razboljeti. To je osobito slučaj ako se zdjelice ostave vani nekoliko dana kako bi ljubimac mogao piti. Vlasnici kućnih ljubimaca idealno bi trebali oprati zdjelice nakon svake upotrebe i očistiti ih odmah nakon što ljubimac završi s jelom. Ako su ostavljeni vani, treba ih čistiti dva puta dnevno. Zdjele od nehrđajućeg čelika su higijenskije od plastičnih zdjela i dulje traju.

Glava tuša: Čisti li itko glavu tuša? Pa, možda biste trebali jer ovdje može rasti gadna bakterija - Pseudomonas aeruginosa. Studija Sveučilišta u Manchesteru pokazala je da su klice iz kupaonice povezane s nizom bolesti - od legionarske i Crohnove bolesti do septikemije i tegoba s kožom, kosom, ušima i očima.

Jastuci: Svake noći naslanjamo glavu na njih, ali Vijeće za spavanje procjenjuje da čak desetinu njihove težine čine grinje, klice, ljudska koža i plijesan. Prema Silentnightu, odrasli ljudi mogu izgubiti do litre znoja u jednoj noći, što dovodi do čak 16 vrsta bakterija u jednom jastuku. Preporuka je da se jastučnice često peru, a same jastuke treba prati na 60 stupnjeva otprilike svaka tri mjeseca.

GALERIJA: Milenijalci su jako loši u obavljanju kućanskih poslova: Zahod čiste jednom mjesečno!

Sofe: Grinje također žive u sofama i oslobađaju se svaki put kad netko sjedne. One obično uzrokuju probleme osobama s astmom i alergijama. Studije su također pokazale elemente fekalnih koliforma, ili tragove izmeta, na mekom namještaju. Vjerojatno su od kućnih ljubimaca koji se penju po namještaju. I naravno, sofe je teško dezinficirati.

Hidromasažne kade: Većina misli da je imati hidromasažnu kadu kod kuće luksuz. Ali, ne ako o tome razmišljate na ovaj način. Oni koji koriste vruće kupke gotovo će sigurno u njima skinuti kožu – što je praznik za bakterije. Mali dijelovi izmeta također će vjerojatno završiti u vodi. Osip od hidromasažne kade uzrokuje klica Pseudomas aeruginosa, koja se obično nalazi u vodi ili tlu. Osip se obično pojavljuje nekoliko dana nakon sjedenja u vrućoj kadi koja se loše održava.