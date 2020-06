Maša Zibar: Najljepša stvar u mom poslu je što je svaki dan potpuno drugačiji

Kuham puno u ovoj izolaciji, ali brate mili ne da mi se baš svaki dan! 😃 I zato kao naručene dođu @ledohrvatska pizze. Ja sam se odlučila za picante, jer – kobasica, Slavonija, snaša Maša… 😊 Imate još capricciosu i margheritu, a veliki plus je to što su proizvedene u Hrvatskoj i sve u sebi imaju 100% pravu mozzarellu. Yummy Yummmyyy #ledotrenutak #ledopizze

A post shared by Lifestyle vlogger 📽/ Maša (@mashinthebeauty) on May 3, 2020 at 1:36am PDT