Ljeto ne mora upropastiti seks: Ovo je pet najboljih seks poza kada je vani vruće!

Vruće, sparno, znojno. Sve su to riječi kojima opisujemo odličan seks. Međutim, to nisu idealni vremenski uvjeti za izvrstan seks. Ali tko kaže ljeto i visoke temperature moraju prekinuti vaš seksualni život? Evo pet poza koje su izvrsne za one dane kada je nepodnošljivo vruće, piše Women's Health.

Perec: Perec pozu trebali bi isprobati na hladnim pločicama jer ćete se tako minimalno uznojiti. U ovom položaju žena leži na boku i podiže jednu nogu gore, a muškarac 'zajaše' njezinu nogu koja je na podu te prodire unutra. Kod ove poze je dobro i što uz minimalne kretnje možete iskusiti duboku penetraciju.

Pseća poza: Namjestite ventilator, odnosno klimu da puše prema vama tijekom seksa pa ćete se manje uznojiti. Kod ove poze je dobro i što u njoj muškarci najbrže dolaze do vrhunca pa seks neće ni dugo trajati, a sami položaj ne zahtijeva mnogo kontakta.

Stojećki: Ova poza je idealna za tuš kabine ili kade pa se prepustite strastima pod osvježavajućim mlazom vode iz tuša. Žena stoji leđima okrenuta muškarcu, a on stoji iza nje. Za bolji oslonac žena se može i savinuti u struku te se pridržavati rukama za tlo ili obližnju površinu.

'Tačke': U ovoj pozi dolazi do minimalnog kontakta među partnerima pa ćete se i minimalno znojiti. Muškarac neka sjedne na rub kreveta, a žena neka mu sjedne u krilo okrenuta od njega te neka se onda osloni rukama na pod.

Školjka: Ovaj seksualni položaj je dobar za pružanje oralnog seksa ženi, jer uključuje minimalno dodirivanja, a ako ju koristite za penetrativni seks, neka vam to bude zadnja poza jer ipak uključuje nešto više dodirivanja od ostalih. Poza podrazumijeva da žena legne na leđa i podigne noge sve do svoje glave. Muškarac tada penetrira u verziji misionarske poze.

