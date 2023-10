Lista najpopularnijih pića po zemljama: Evo koje je Hrvatima najdraže piće!

Vjerojatno ćete pretpostaviti koje je omiljeno piće u Hrvatskoj, ali iznenadit će vas da isto vole piti i susjedne zemlje.

Naime, prema stranici World of Statistics, to su rakija i pelinkovac. No, mi nismo jedini pa tako rakiju vole piti i u Albaniji, Bugarskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Uz rakiju se za Bosnu i Hercegovinu još navodi i kava.

Most popular drinks:



🇦🇱 Albania: Raki

🇦🇹 Austria: Almdudler

🇩🇿 Algeria: coffee, tea

🇦🇬 Antigua and Barbuda: Rum

🇦🇷 Argentina: Mate, wine

🇦🇺 Australia: Coffee, LLB

🇧🇸 Bahamas: Switcha

🇧🇾 Belarus: Byarozavik

🇧🇪 Belgium: Beer

🇧🇷 Brazil: Caipirinha

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina:… — World of Statistics (@stats_feed) September 8, 2023

Kava je najpopularnije piće i u Alžiru, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Australiji i SAD-u gdje se uz kavu navodi i Coca Cola. Čaj se najviše pije u Kini, Indiji, Turskoj i Velikoj Britaniji, ali i Japanu gdje je uz čaj popularno i tradicionalno piće sake. Na Tajvanu je najpopularniji „bubble tea“, a u Egiptu crni čaj.

Rum je izbor na Antigvi i Barbudi i u Venecueli, vino u Argentini, pivo u Belgiji, mojito i cuba libre na Kubi, a cider od jabuke i džin u Engleskoj. Francuzi preferiraju šampanjac i crveno vino, Nijemci lager, Grci uzo, Mađari voćnu rakiju palinku, a Irci poznato pivo Guinness. Tekila je najpopularnije piće u Meksiku, votka u Poljskoj, a piña colada u Portoriku. Sangrija je na prvom mjestu u Španjolskoj.

