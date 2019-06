Lika je zbog zdrave klime i prostranstava idealna za zdravstveni turizam

Magistra ekonomije Petra Butković voditeljica je klastera Lika Destination sa sjedištem u Gospiću.

Kada je osnovan klaster, koliko članica imate i kako promovirate regiju?

Klaster Lika Destination osnovan je 2017. godine s ciljem promocije Like kao destinacije na osnovi njezinih prirodnih, kulturnih i gastronomskih značajki. Lika obuhvaća područja triju županija i prirodno je zaokružena cjelina. Promoviramo je upravo po onome što ona jest, a to je ekološka oaza s tri nacionalna parka, od kojih NP Plitvička jezera pripada skupini 10 najpoznatijih nacionalnih parkova u svijetu. Tu je i najveći hrvatski park prirode, PP Velebit, jedini na svijetu Pećinski park Grabovača i niz prirodnih fenomena. Liku promoviramo kao destinaciju s jedinstvenim ljepotama kontrasta u kojoj na samo 30 minuta vožnje možete promijeniti tri klime, mediteransku, planinsku i kontinentalnu, kao destinaciju nezaboravnih pogleda s Velebita prema Jadranskom moru i otocima, destinaciju čistog zraka i lijepe prirode gdje se može živjeti bez stresa. Nadalje, promoviramo je zdravom hranom certificiranom oznakom Lika Quality, jedinstvenim okusima i hranom na kojoj su stasala dvojica svjetski poznatih Ličana – Nikola Tesla kao jedan od najvećih umova u povijesti čovječanska i Marijan Matijević koji je u povijesti ostao zabilježen kao najsnažniji čovjek na svijetu. Trenutačno imamo 50 članova.

Koji su potencijali Like za razvoj medicinskog turizma?

Lika se upravo zbog svojih prirodnih ljepota brendira kao destinacija zaštićenih područja prirode i gastronomska destinacija, stoga je sa svojim velikim prostranstvima i zdravom klimom vrlo pogodna za razvoj zdravstvenog turizma. Potencijal za razvoj medicinskog turizma je neizmjeran. Prostranstva Like s čistom vodom i predivnom i nezagađenom prirodom velika su mogućnost za potencijalne ulagače u taj oblik turizma. Iako se Lika kao jedinstvena destinacija prvi put u povijesti brendira tek dvije godine te nema zdravstvenih centara za medicinski turizam kao što ih imaju Crikvenica, Opatija ili Mali Lošinj, treba naglasiti da se začeci turizma u Hrvatskoj nakon Opatije, Crikvenice, Dubrovnika i Hvara bilježe upravo u Lici, točnije na Plitvičkim jezerima, gdje su potkraj 19. stoljeća podignuti prvi smještajni objekti za boravak turista u lijepom i zdravom okruženju Plitvičkih jezera. Također, osim te lokacije, bogatiji sloj građana Hrvatske i Austrije pohađao je i Velebit upravo zbog zdravstvenih razloga. Na nekoliko lokacija u Lici moguće je prakticiranje apiterapije, grane prirodne medicine kao komponente turističke ponude i metode očuvanja zdravlja i podizanja kvalitete života pomoću mednih inhalacija, odnosno udisanja zraka iz pčelinjih košnica.

Zašto nema zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge te vrste turizma?

Vjerojatno zato što nema tradicije takve vrste turizma.

Podneblje je bogato ljekovitim biljem. Koje proizvode ponajviše traže turisti?

Po sadašnjim podacima, temeljenim na stručnoj literaturi i herbarijskim zbirkama, na Velebitu trenutačno postoji oko 1850 biljnih vrsta, od kojih se za svaku navodi je li i u kojem stupnju ljekovita. Kako je područje Velebita u prošlosti bilo naseljeno, a stanovništvo često nije imalo mogućnost odlaska liječniku, koristilo je bilje iz okruženja u ljekovite svrhe. S obzirom na to da su se ljudi bavili stočarstvom, biljem su liječili i svoju stoku, o čemu je jako zanimljivo slušati ljude koji su živjeli u to vrijeme i koji su se tako snalazili. Ljudi te biljke i danas beru, a njihova zastupljenost ovisi o velikim prostranstvima Velebita, odnosno o tome radi li se o primorskom ili kontinentalnom dijelu. Proizvodi od ljekovitog bilja uglavnom su kućne radinosti. Na primorskoj strani Velebita najzastupljeniji su kadulja, smilje i vrisak, a na kontinentalnoj strani šipak, stolisnik, trputac, trnina i divlja jabuka koji također imaju ljekovita svojstva.

Odakle dolaze turisti koji posjećuju Liku, kakav je omjer domaćih i stranih gostiju?

Tijekom 2018. godine Lika je posjetilo ukupno 747.426 turista. Najbrojniji turisti bili su Nijemci s 88.446 evidentiranih dolazaka, što je 12% ukupnih dolazaka. Slijede Talijani (7%), Južnokorejci (7%), Francuzi (6%) i Poljaci (5%). Domaći gosti su na šestom mjestu prema evidenciji dolazaka u Liku, prošle godine ju je posjetilo 36.065 domaćih turista, što je pet posto od ukupnog broja evidentiranih dolazaka.

Zbog čega najviše dolaze, koliko ostaju, kolika im je prosječna dob, koliko potroše...?

Lički turizam ima kontinentalnu i morsku priču. Morski turizam razvijen je u ljetnim mjesecima na području Senja i Karlobaga, ua kontinentalnom dijelu Like najviše turista posjećuje NP Plitvička jezera, a ostali dijelovi Like nisu dovoljno turistički valorizirani. Upravo zbog toga Klaster Lika Destination radi na brendiranju cjelovite destinacije kako bi se turisti upoznali sa svim ljepotama Like. Činjenica da NP Plitvička jezera posjećuje gotovo 10% svih turista koji dolaze u Republiku Hrvatsku pokazuje da turisti najviše dolaze zbog prirodnih ljepota i netaknute prirode. S NP Plitvička jezera izvrsno surađujemo te smo prošle godine pokrenuli projekt zajedničke ulaznice destinacije Lika, koja će biti u prodaji i ove godine. Drugi je razlog gastronomija te smo u tu svrhu razvili regionalni sustav kvalitete lokalnih proizvoda Lika Quality koji broji sto proizvoda. Gosti na moru prosječno borave šest dana, a na kontinentu nešto manje od dva dana. Vjerujem da ćemo brendiranjem destinacije, povećanjem kvalitete i razvojem specifičnih oblika turizma i ponude uspjeti produljiti boravak turista.

Klaster Lika Destination potkraj 2017. godine potpisao je ugovor s Klasterom zdravstvenog turizma Kvarner Health. Što vam je ta suradnja donijela?

Intencija uspostavljanja suradnje s Klasterom zdravstvenog turizma Kvarner Health zasniva se na ideji suradnje između dviju destinacija koje se međusobno mogu nadopunjavati u turističkoj ponudi. Klaster Kvarner Health obuhvaća turističku ponudu Kvarnera i kvarnerskih otoka s ogromnim hotelskim kapacitetima od kojih neki imaju stoljetnu tradiciju zdravstvenog turizma (Mali Lošinj, Crikvenica, Opatija). S obzirom na dulji boravak turista koji koriste zdravstvene usluge na Kvarneru, moguća je suradnja u obliku dnevnih posjeta Lici te obilaska ličkih nacionalnih parkova, parka prirode i drugih prirodnih atrakcija i fenomena. Također, u Lici je bogata gastronomska ponuda, koju dopunjavaju i brojne kušaonice. S druge strane, Lika je brendirala svoju gastronomsku ponudu i regionalnim certifikatom kvalitete Lika Quality i hrana koja se nudi u kvarnerskim hotelima ima te oznake. Lika kao svojevrsna ekološka oaza ima bogatu i iznimno zdravu gastronomsku ponudu, a činjenica da na ličkim pašnjacima raste 50-ak vrsta biljaka po četvornom metru, od čega velik dio ljekovitih, potvrđuje tezu o ukusnim i zdravim prehrambenim namirnicama s oznakom Lika Quality. Takav oblik suradnje smatramo dobitnim za oba klastera, za obje destinacije. Također, takvom suradnjom stvara se platforma da se lokalno proizvedeni proizvodi nađu na turističkom stolu obiju destinacija.

Sadržaj je nastao u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom