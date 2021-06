Kaufland uvodi dodatne mjere za smanjenje plastike i zaštitu okoliša

Podsjetimo, Kaufland je prvi trgovački lanac u Hrvatskoj koji je potpuno ukinuo jednokratne plastične vrećice na blagajnama, a iz prodaje su povučeni i jednokratno plastično posuđe, pribor za jelo, plastični štapići i slamke te su zamijenjeni alternativnim održivim rješenjima poput proizvoda od papira, drva i dr.

Dodatni angažman u borbi protiv plastike su odgovorne vrećice u ponudi Kauflanda namijenjene za voće i povrće. Prozračne su i pogodne za skladištenje svježe hrane te se mogu prati, što omogućava dugotrajnu upotrebu, a jednom kada vrećicu više nije moguće koristiti odlaganjem u plastični otpad ona se može 100% reciklirati. Kaufland želi potaknuti svoje kupce da, koristeći višekratnu varijantu, aktivno sudjeluju u smanjenju plastike u okolišu. Prema internim podatcima Kauflanda, u jednoj se godini na odjelu voća i povrća iskoristi oko 100 tona plastičnih vrećica iz kategorije „vrlo lagane plastične vrećice“, dakle koristeći višekratne varijante umjesto vrlo laganih jednokratnih vrećica, mogla bi se smanjiti ta količina plastike u opticaju.

Uz to, uveden je i višekratni poklopac za mliječne proizvode iz vlastitih marki K-Classic, K-take it veggie i K-bio, no moguće ga je koristiti i na proizvodima drugih brendova. Kako bi proizvodi bili hermetički zatvoreni i ostali duže svježi nakon otvaranja, u ponudu je uvršten višekratni poklopac koji se može prati u perilici posuđa, a uz sve navedeno, korištenjem ovog poklopca aktivno pomažete smanjiti količinu plastike u okolišu.

No to nije sve. U sklopu međunarodne strategije za smanjenje plastike REset Plastic, Kaufland je kao dio grupacije Schwarz postavio dva jasna cilja: do kraja 2025. u ambalažama proizvoda vlastitih marki želi koristiti u prosjeku 20% reciklata i 100% tih ambalaža treba postati maksimalno reciklabilno. Već do kraja ove godine u potpunosti će ukinuti upotrebu crne plastike kako bi bilo lakše reciklirati plastična pakiranja čime se omogućuje kružni proces recikliranja.

„Temi zaštite okoliša pristupamo vrlo odgovorno, a kroz različite aktivnosti trudimo se podići svijest o očuvanju okoliša i kod svojih kupaca. Upotrebom višekratnih vrećica i poklopaca svaki pojedinac čini nešto dobro za našu planetu i stvara bolju budućnost za sve nas“, istaknula je Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija Kauflanda.

Više informacija o svemu što Kaufland čini kako bi smanjio količinu plastičnog otpada možete pronaći ovdje: www.kaufland.hr/plastika