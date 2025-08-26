Kad odmor pođe po zlu: Bakice se odlučile opustiti u jacuzziju, a onda je uslijedila drama

Opuštajuće žensko putovanje za skupinu umirovljenica zamalo je završilo kobno kada su se dvije žene zaglavile u hidromasažnoj kadi. Tim za potragu i spašavanje okruga Wolfe (Wolfe County Search and Rescue Team - WCSART) u američkom Kentuckyju primio je poziv na broj 911 u srijedu, 20. kolovoza, u 20,40 po lokalnom vremenu, a vijest je podijeljena u njihovoj službenoj objavi na Facebooku sljedećeg dana, piše People.

'Skupina žena u svojim osamdesetima boravila je u udaljenoj brvnari u okrugu Wolfe. Grupa je odlučila opustiti se u jacuzziju brvnare, što je zamalo završilo tragično', započinje službeno priopćenje lokalnih spasilaca. WCSART navodi da su stvari krenule po zlu kada su žene pokušale izaći iz kade, a dvije od njih to nisu uspjele zbog postojećih zdravstvenih poteškoća. Obje su se pregrijale i razvile hipertermiju, suprotno od hipotermije, što znači da im se tijelo nije moglo rashladiti.

Žene su ubrzo prestale reagirati na podražaje, zbog čega je jedna članica grupe ušla u kadu kako bi im držala glave iznad vode, dok je četvrta članica pozvala pomoć, nastavlja se u priopćenju. Srećom, vlasnik brvnare uspio je izvući obje žene prije dolaska hitne pomoći. Kada su spasioci stigli, jednu su zatekli u kritičnom stanju, dok je druga djelomično reagirala na podražaje.

Član tima, ujedno i medicinski tehničar, prenio je kritičnu pacijenticu pod tuš i počeo joj tijelo hladiti ledom i hladnom vodom. Druga žena dobila je obloge s ledom, a zatim je iznesena van gdje su je polijevali hladnom vodom iz crijeva. Obje su, na sreću, počele pokazivati znakove oporavka i prevezene su u lokalnu bolnicu na dodatno liječenje.

Kevin Osbourn, glasnogovornik WCSART-a, rekao je za People da su žene otpuštene iz bolnice već sljedećeg dana, 21. kolovoza, te da mu je preneseno kako su obje dobro. 'Ova priča mogla je završiti puno drukčije bez brzog razmišljanja svih uključenih', zaključio je. U svojoj prvoj objavi na Facebooku, WCSART je naglasio da događaj dijele kao 'upozorenje i edukativni trenutak'. Organizacija je podsjetila da boravak u jacuzziju ne bi trebao trajati duže od 15 do maksimalno 30 minuta te da korisnici prije ulaska uvijek moraju biti sigurni da će iz moći i izaći.