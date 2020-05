Jeste li znali da omekšivač odlično polira namještaj? Evo kako ga još možete koristiti

Od pranja prozora, suđa i tuš kabine, do skidanja starih tapeta - omekšivač možete koristiti za čak 5 različitih stvari u svom kućanstvu, a evo i koje su.



Poliranje namještaja

Pomiješajte omekšivač s vodom u omjeru 1:4, a zatim to ulijte u bocu s raspršivačem. Pošpricajte po glatkoj površini i obrišite suhom krpom. Također, ovo svoje sredstvo možete koristiti i za staklene površine i tuš kabine.



Čišćenje prašine

Na krpu s kojom brišete prašinu stavite tek nekoliko kapi omekšivača i obrišite površine. To djeluje na statički elektricitet, koji inače pogoduje sakupljanju prašine - to zapravo sprječava njegovo stvaranje. Osim toga, prostor će dobro mirisati. Ako se ne odlučite na opciju s prašinom, možete prostor osvježiti tako da u bočicu s raspršivačem ulijete omekšivač i vodu u omjeru 1:3, promućkate i pošpricate tkaninu - tepih, zavjese, unutrašnjost automobila... Miris će dugo trajati.

Čišćenje lonaca

Možete zaboraviti na dugotrajno namakanje lonaca vodom i struganje masnoće. Umjesto toga, napunite lonac vodom i dodajte malo omekšivača, ostavite to sat vremena i očistite - naslage će se puno lakše skidati.



Blistavi prozori

Suhe naslage na prozoru koje nastaju od kiše i prljavštine izvana možete ukloniti tako da ih premažete s malo omekšivača, pričekate deset minuta i obrišite vlažnom krpom. Nakon toga operite prozore na uobičajen način.



Stare tapete

U jednoj posudi pomiješajte čep omekšivača i četiri čaše tople vode. Spužvicom nanesite to na tapete. Vrlo je važno da je voda topla cijelo vrijeme i da tapetu ogulite dok je još mokra. Dakle, nemojte prvo namazati sve tapete i onda ih skidati, nego jednu po jednu.