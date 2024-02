Je li pretjerao? Muškarac na tuđem vjenčanju učinio nešto što je za svaku osudu

Uz nošenje bijele boje, postoji još jedna stvar koju nikada ne biste trebali napraviti na nečijem vjenčanju, a to je prošnja svoje partnerice. Međutim, jedan muškarac napravio je upravo to te izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama.

Naime, kako piše The Sun, na TikToku podijeljen je video koji pokazuje ovaj trenutak. U njemu se vidi mladenka koja se sprema baciti buket, što tradicionalno znači da će se onaj tko će je uloviti sljedeći vjenčati.

Međutim, umjesto da ga baci natrag grupi žena koje su prisustvovale njenom vjenčanju, ona se okreće i daje ga jednoj djevojci koja nije bila svjesna što se događa. Njezin dečko zatim je potapša po ramenu te je pita hoće li se udati za njega.

No, videozapis je izazvao podijeljena mišljenja jer su mnogi korisnici rekli kako bi bili bjesni da se to njima dogodi. “Bila bih toliko ljuta da to netko učini na mom vjenčanju”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Nikad na mom vjenčanju!”

Neki korisnici bili su oduševljeni ovom idejom. “Muškarac sam i stvarno bi me bilo briga da to netko napravi na mom vjenčanju, sve dok je moja supruga sretna s tim”, rekao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica rekla: “Ovo je sjajno za obitelji koje ne mogu biti zajedno često, svi su na jednom mjestu. Kako velikodušna mladenka!”

