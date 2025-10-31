Je li jutarnji seks stvarno tajna uspjeha na poslu i dobivanja povišice? Evo što kaže istraživanje!

Zaboravite na duplu kavu i motivacijske govore. Ključ uspjeha možda se krije tamo gdje ga najmanje očekujete – u vašoj spavaćoj sobi. Novo istraživanje tvrdi da malo akcije pod plahtama u zoru značajno poboljšava produktivnost zaposlenika i otvara im put prema povišicama i promaknućima.

Prema pomalo provokativnom izvješću koje prenosi New York Post, zaposlenici koji prakticiraju jutarnji seks bilježe nevjerojatne rezultate na radnom mjestu. "Američki radnici s punim radnim vremenom koji imaju spolne odnose prije posla pokazuju najvišu razinu produktivnosti (71 %), uspješnosti u izvršavanju zadataka (70 %), fokusa (58 %), motivacije (57 %) i zadovoljstva poslom (54 %)", otkrivaju autori studije iz online ljekarne ZipHealth.

Prednosti ranojutarnjeg maženja nisu samo interne prirode – itekako se vide i na bankovnom računu. "Gotovo svaki peti zaposlenik koji prakticira jutarnji seks (19 %) izjavio je da je dobio promaknuće u posljednjih godinu dana, što je više nego u bilo kojoj drugoj skupini", navode stručnjaci. "Više od polovice (51 %) tvrdi da su dobili povišicu, što ih također stavlja na vrh ljestvice." Čini se da se malo truda prije posla višestruko isplati.

Kako bi dobili čvrste dokaze o vrijednosti jutarnjih igara, istraživači su anketirali 1000 zaposlenih Amerikanaca, obuhvativši sve generacije – od Generacije Z u dvadesetima do Baby Boomera starijih od 60 godina. Istraživanje je pokazalo da su starije generacije, Baby Boomeri i Generacija X (stariji od 45), najaktivnije u jutarnjim satima (20 %), dok ih slijede milenijalci (17 %) i Generacija Z (16 %).

Iako je praksa raširena, zaposlenici u nekim industrijama započinju svoj radni dan "akcijom" češće od drugih. Na prvom mjestu ljestvice profesija s najviše entuzijasta za jutarnji seks našao se marketing. Slijede ga ugostiteljstvo, proizvodnja i građevina, dok top 5 listu zaokružuje industrija zabave.

Ovaj jutarnji ritual, tvrdi studija, bolji je "podizač energije" od kofeina. Više od 35 % radne snage – od direktora do početnika – pripisuje jutarnjem seksu, a ne kavi, zasluge za svoje dobro raspoloženje tijekom dana. Istraživači su također otkrili da ranojutarnja strast donosi i brojne dobrobiti za mentalno zdravlje. "Amerikanci koji imaju jutarnji seks prijavljuju najviše razine sreće, samopouzdanja i emocionalne stabilnosti", navode upućeni.

Oni koji prakticiraju jutarnji seks bilježe:

68 % višu razinu ukupne sreće

63 % veću emocionalnu stabilnost

58 % jače samopouzdanje

49 % bolje upravljanje stresom

"U usporedbi s drugim dobima dana, poput večeri ili kasne noći, jutarnja intimnost dosljedno se najbolje rangira u svim mjerilima emocionalnog i mentalnog blagostanja", napominju autori. U kulturi opsjednutoj trikovima za produktivnost, možda se jedan od najjednostavnijih i najugodnijih već nalazi u vašoj spavaćoj sobi. Malo jutarnje intimnosti mogla bi biti tajna sretnijeg, samopouzdanijeg i, da, čak i uspješnijeg poslovnog života.